2026 în plan geopolitic. Istoricul Cătălin Turliuc cu Mihai Florin Pohoață, la ”Pulsul Zilei” – 06.01.2026.

În 2026, scena geopolitică este marcată de fragmentarea ordinii globale, competiția SUA-China, criza din Ucraina (cu posibile escaladări), noi reguli economice, tensiuni în Orientul Mijlociu (Iran, Israel) și Africa (conflict Sudan), în timp ce UE caută un rol mai mare, iar SUA (posibil sub Trump) se concentrează pe interese pragmatice, influențând dinamica alianțelor și piețele.

Publicat de mihaipohoata, 6 ianuarie 2026, 14:01



În 2026 nu ne întrebăm dacă alianțele sau parteneriatele strategice vestice vor supraviețui, ci mai mult suntem interesați dacă vor rămâne interoperabile politic și strategic într-un mediu marcat de fluiditate, competiție între marile puteri și oboseală instituțională.

O retrospectivă în plan geopolitic pentru 2025 completată cu previziuni vizând Noul An 2026 ne oferă istoricul Cătălin Turliuc astăzi, marți, 6 ianuarie 2026, în intervalul orar 13:35 – 13:50, la ”Pulsul Zilei” – pe toate frecvențele Radio Iași: 90,8 – 94,5 și 96,3 Mhz FM, 1053 Khz AM dar și live pe www.radioiasi.ro, emisiune realizată și produsă de Mihai Florin Pohoață.

Sursă: istoricul Cătălin Turliuc.