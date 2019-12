LAURA BRETAN cântă, la Iași, pentru copiii cu dizabilități din Centrele „Star of Hope Romania”

Autismul, sindromul Down, orice altă formă de dizabilitate… nu aleg. Lovesc, la întâmplare, copilul bogat, copilul sărac. Trântesc la pământ mame, tați, le ucid visuri. Într-o secundă, un diagnostic medical sec frânge destine, destramă familii, îndepărtează prieteni, aruncă în necunoscut mame sau tați care strigă neputincioși după ajutor…

Concertul caritabil de Crăciun, intitulat MIRACOLUL BETHLEEMULUI, a fost susținut de LAURA BRETAN (împreună cu Corurile reunite ale Bisericilor Evanghelice din Iași, Corul „Armonia Kids” și orchestra „OTHELLO SEXTET”), marți, 17 decembrie 2019, ora 18:00, la Sala Polivalentă din Iași.

*

Fundația Star of Hope România vizează copiii cu dizabilități care au nevoie de terapie recuperatorie în centrele sale din România. Toate fondurile obținute prin distribuirea biletelor în schimbul unei donații asigură ședințele de terapie recuperatorie atât de necesare celor aproape 200 de copii cu dizabilități din Centrele Star of Hope / Iași, Bârlad, Botoșani, Dorohoi, Suceava /.

Evenimentul caritabil s-a bucurat și de prezența unei delegații de români din S.U.A. (voluntari în România, care susțin cauza copiilor cu dizabilități). Mesajul, specific sărbătorii Craciunului, a fost transmis de Leonard Semenea (S.U.A.) și, printr-o înregistrare video, de Lennart Erksson (președintele Star of Hope International, Suedia).

Concertul de Crăciun, organizat de Alianța Evanghelică din România și Fundația Star of Hope Romania, în parteneriat cu Asociația 100% Viață, a primit și sprijinul Primăriei Iași.

Sponsorii evenimentului: ALEX TOURS IAȘI (principal) și STRAROM.

Partener media principal: RADIO IAȘI

„Radio Iași nu va ajunge, în veci, autoritatea supremă de viață… Radio Iași nu poate fi asemuit Casei Domnului… Dar, prin clipe și clipe, ne putem găsi pacea interioară, o chemare la viaţă autentică (nu simulată), un rost care să ne înalţe sufleteşte, să ne deschidă inima pentru a înţelege cuvântul altor semeni… Exprim bucuria de a mă afla aici… Știu că Laura Bretan adună bucuria celor care o iubesc și se iubesc toți ca Unul; știu, totodată, că nu reprezintă singura realitate-cheie… Concertul caritabil de Crăciun pentru copiii cu dizabilități care au nevoie de terapie recuperatorie în Centrele Star of Hope Romania semnifică virtuţi individuale – precum caritatea şi compasiunea; ele trebuie să rămînă înscrise în registrul de libertăţi private ale individului; însă, pentru a remedia/a înlătura/ neajunsurile este nevoie de programe naționale (de interventie terapeutică și educativă timpurie); din nefericire, majoritatea familiilor nu își permite să acceseze respectivele servicii (cu personal specializat, care oferă terapie cognitivo-comportamentală, psihologică, kinetoterapie, animație socială, activități de socializare). Și mai grav este că Statul se dovedește, deseori, un administrator ineficient și un legiuitor îndoielnic; oricum, soluţia nu constă în eliminarea acestuia şi triumful universal al virtuţilor individuale; în adevăr, societatea se poate autoregla prin agregarea acestora, ceea ce duce, finalmente, la coagularea binelui public; dar, oricît de multă dragoste de semeni şi compasiune creştină ar conţine caritatea, ea nu exclude ci presupune, de o manieră fundamentală, că societatea trebuie constituită pe reguli şi drepturi… Deși nu renunț la accentele critice și nu ascund greutăţile, necazurile de orice fel (inclusiv cele care încolţesc sufletului omului), nu părăsesc speranţa, credinţa, caritatea, compasiunea, dimpotrivă, pășesc, cu ele în suflet, pe drumul spinos al vieţii… Cred că este mărturisirea tutoror celor prezenți…” (Nicolae Tomescu)





*

Despre Fundația Star of Hope Romania

Cei mai mulți dintre beneficiari provin din mediul rural și din familii cu posibilități financiare extrem de reduse, iar numărul părinților disperați care apelează la serviciile Star of Hope Romania crește alarmant. Pentru a schimba în bine destinele acestor copii este nevoie de sprijinul autorităților, instituțiilor, companiilor locale în vederea dezvoltării serviciilor sociale, educaționale, astfel încât să creăm acestor copii și tineri condiții în care să-și poată găsi un rost și să poată aduce un plus valoare comunității în care trăiesc.

30 de ani de activitate în slujba copilului cu nevoi speciale

de activitate în slujba copilului cu nevoi speciale 6 CENTRE DE ZI pentru pentru copii cu dizabilități în Iași, Bârlad, Botoșani, Dorohoi, Suceava, Chișinău

pentru pentru copii cu dizabilități în Iași, Bârlad, Botoșani, Dorohoi, Suceava, Chișinău 7 CENTRE DE ZI pentru copii aflați în situații de risc de abandon familial și școlar în Murgeni (județul Vaslui), Babadag (județul Tulcea), Pantelimon (județul Ilfov), Valea Seacă (județul Bacău), Huși (județul Vaslui), Dimăcheni (județul Botoșani), Botoșani

pentru copii aflați în situații de risc de abandon familial și școlar în Murgeni (județul Vaslui), Babadag (județul Tulcea), Pantelimon (județul Ilfov), Valea Seacă (județul Bacău), Huși (județul Vaslui), Dimăcheni (județul Botoșani), Botoșani intervenție și sprijin material, moral, financiar pentru părinții și familiile copiilor din proiecte

material, moral, financiar pentru părinții și familiile copiilor din proiecte sesiuni de informare/instruire a cadrelor didactice din comunitate privind modalități de lucru cu copilul având dizabilități/copilul aflat în risc de abandon școlar sau familial

*

Până în ziua concertului caritabil din Iași

Laura Bretan (ale cărei performanțe „live” au uimit lumea, din Chicago până la Tokio, prin Londra, Paris, Madrid, Bruxelles, Roma ș.a., Israel, Emiratele Arabe Unite) a fost protagonista primului ei spectacol la „Sala Palatului”, eveniment artistic intitulat „LAURA BRETAN ȘI PRIETENII”.

Laura Bretan călătorește oriunde o poartă destinul, spre bucuria celor care o iubesc și se iubesc toți ca Unul… După ce a cântat împreună cu David Foster, Il Volo, Toto Cutugno, Ricchi e Poveri, The Tenors, Fernando Varella, Michaell Bolton, Laura Bretan a invitat, alături de ea, doi tineri: Olivier Kaye, câștigător al primului loc la „Cerbul de Aur” 2018 și la Festivalul pop „George Grigoriu”, recent dublu calificat a Vocea Frantei și Vocea Canadei; cel de-al doilea, Eden Loren, s-a clasat, anul trecut, al doilea la prestigiosul San Remo Giovani; Olivier Kaye și Eden Loren susțineau micro-recitaluri proprii, dar au cântat și în duet cu Laura Bretan. Acompaniamentul a fost susținut de un grup remarcabil de muzicieni „Othello Sextet” (condus de Florentin Milcof), de corul de copii „Meloritm” (dirijat de Elena Nicolai). Vali Boghean Band a prezentat, deopotrivă, un program propriu, în care virtuozitatea instrumentală și vocală viza profunzimea înțelegerii folclorului, reinterpretarea lui cu inteligență și sensibillitate.

Iată câteva argumente care au cristalizat un spectacol unic în peisajul cultural românesc – o fuziune de genuri muzicale topite în creuzetul unei inimi de copil și catalizate de un suflu divin…

*

Tot pe 5 decembrie a.c., dar în Iași, s-a desfășurat GALA STAR OF HOPE 30, dedicată copiilor cu dizabilități din Centrele de Terapie ale Fundației Star of Hope Romania; s-au marcat, totodată, cei 30 de ani de activitate Star of Hope în România în slujba copiilor defavorizați ai societății noastre.

Invitații de onoare ai evenimentului au fost Excelența Sa, Therese Hydén, Ambasador al Suediei în Romania, și Lennart Erksson, președintele Star of Hope International (Suedia), alături de o delegație suedeză formată din oameni de afaceri si artiști susținători ai cauzei pentru drepturile copiilor cu dizabilități.

„De 30 de ani, echipa de specialiști Star of oh Hope România reconstruiește speranța pentru copiii defavorizați ai societății noastre. Nu singuri, ci împreună cu dumneavoastră, toți cei alături de care ajută (prin terapie, susținere materială, financiară și consiliere) copiii cărora alții nu le acordă nicio șansă. Și, se poate spune azi, după trei decenii, că, atunci când lucrezi cu un copil cu Sindrom Down, autism, tetrapareză spastică sau alte forme de dizabilitate, este nevoie de timp, de răbdare, de SPERANȚĂ. Da, de speranță, pentru că progresele copilului nu apar nici peste o zi, nici peste o săptămână, nici peste o lună. Apar după ani și ani de trudă zilnică în sala de terapie, prin efortul comun al specialistului terapeut, al copilului, al părintelui. De ce povestim toate acestea? Pentru că, în decembrie, echipa Star of Hope România sărbătorește 30 de ani de activitate in slujba copilului cu dizabilitate. De ce? Pentru că, azi, Andreea (tetrapareză spastică) este psiholog. Pentru că Răzvan este astăzi student la Facultatea de Automatizări și Calculatoare. Pentru că Bianca este astăzi studentă la Facultatea de Artă Sacră. Pentru că azi Andrei este un adult care duce o viață normală. Pentru că azi Alex este elev într-un liceu de masă și un pianist foarte talentat. Pentru ca, da, împreună și cu ajutorul dumneavoastră, Star of Hope România a reușit să schimbe în bine destine. Și pentru că, da, tot împreună cu dumneavoastră, vom reuși în continuare să reconstruim SPERANȚA pentru alți copii cu dizabilități cărora societatea în care trăim nu le oferă vreo șansă de recuperare (prejudecăți, inechitate legislativă, sărăcie, lipsa centrelor de recuperare din mediul rural, costul foarte mare al ședințelor de terapie la cabinetele de terapie private). Echipa Star of Hope România mulțumește partenerilor care au ales să facă parte din povestea Star of Hope România și anul acesta: FRAROM INTERNAȚIONAL EST, DIQIS, PROINVEST, MEDIAROM GRUP, MEDICOVER, FOCALITY, FARMACIA ARIS, STRAROM, QUATRZ MATRIX, MESOPOTAMIA, AGEOBIZ, DAL CONSULTING, BIOGENETIX, HOTEL INTERNATIONAL IASI, FONSS, VOCEA ONG..

Partener media principal: TVR Iași

Parteneri media ai campaniei: Ziarul de Iasi, Iasifun, AgoraPress, Radio România, Radio Armonia, Viva FM, TeleM, TeleMoldova, Infinity TV, WINK.”

Nicolae Tomescu

redactor-șef Radio Iași