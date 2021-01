Demis Roussos, muzică și cuvinte pentru iubire...

Pe numele său (complet) Artémios Ventouris Roussos, artistul s-a născut, la 15 iunie 1946, în Alexandria. Familia lui se instalase în orașul egiptean[1] încă din anii ’20 ai secolului trecut; tatăl său, inginer de profesie, s-a întors în Grecia (1961). Demis s-a gândit la o soluție pentru a-și întreține familia și s-a angajat ca muzician de cabaret în Atena, unde a învățat să cânte la chitară și la pian. Prima sa formație a fost „The Idols” (cânta la chitară bas). Primul album, la care a colaborat cu Vanghelis – atunci când luase ființă „Aphrodite’s Child” – înregistrase, doar în Franța, vânzări de peste un million de copii…

Celebritatea l-a învăluit cu mantia ei devoratoare. Ca o curiozitate transformată de oameni într-o întâmplare „normală”: vocea i-a fost descoperită, acceptată, remarcată prin ceva imprevizibil, care a întrerupt mersul normal al lucrurilor… La scurt timp, influențele muzicii egiptene aveau să se regăsească în stilul muzicii…

Cu un timbru vocal inconfundabil, cu versuri care vorbeau despre dragoste și pace, Demis Roussos a pătruns în sufletele noastre. Melodii precum „My Reason”, „Happy To Be On An Island In the Sun”, „My friend the wind”, „Forever and ever”, „Time”, „Voice and Vision” au devenit cunoscute și fredonate în întreaga lume. Demis Roussos a vândut peste 60 de milioane de albume şi a lansat hit-uri de neuitat: „Goodbye my love goodbye”, „My Friend the Wind”, „Zorba”, „Forever and Ever”, „Lovely Lady of Arcadia”. După o carieră de cinci decenii, Demis Roussos ajunsese la o avere de aproape 100 de milioane de dolari…

Elogiat în anii ’70-80 ai secolului al XX-lea, a concertat de mai multe ori în România (ultima dată a fost văzut pe scena „Sălii Palatului”, în 2013). Din acel an, artistul avea probleme grave de sănătate[2]. Își trăise viața din plin, iubind cu intensitate. Totodată, a scăpat dintr-o grea încercare, după ce avionul care îl purta către o destinație a fost deturnat de teroriști, în Beirut (14 iunie 1985)[3]; alături de el se afla românca[4] Pamela[5], una dintre cele patru soții pe care le-a avut. Părintele a adus din adâncuri tot ce este mai rău şi mai bun pentru copilul său: „Nu a fost atât de prezent în viața mea așa cum mi-aș fi dorit. Era afectuos, nu mai mult de câteva ore, în momentele dificile, dar călătorea mai tot timpul. Trecea în goana vântului…”

Artistul nu şi-a ales viaţa şi moartea (25 ianuarie 2015, Atena), a trăit-o pe prima şi a ales să o întâmpine pe a doua cântând până în ultima lui clipă: „Oamenii nu sunt fericiți. Îmi doresc să zâmbească mai mult și să fie fericiți…”

[1] Întemeiat de Alexandru cel Mare, cu cea mai mare bibliotecă a Antichității (900.000 de pergamente), cu filozofi, matematicieni, poeți, medici care au pus bazele calendarului iulian și ale geometriei moderne, un oraș comercial bogat și un renumit centru cultural încă din vremea regilor Ptolomeu II și III etc., este astăzi al doilea oraș, ca mărime, din Egipt…

[2] Demis Roussos rămâne faimos şi pentru felul bulversant în care a pierdut din greutate. Cântărea peste 150 de kilograme, în doar şapte luni reuşind să înlăture nu mai puţin de 50 dintre ele, lucru care a determinat multă lume să se întrebe la ce trucuri şi diete a apelat. În cartea „A question of weight”, scrisă de Demis Roussos împreună cu Véronique Skawinska, a povestit, cu sinceritate, despre lupta dusă împotriva obezităţii…

[3] Răpitorii au sărbătorit ziua de naştere a artistului şi l-au eliberat – dându-şi seama că este însuşi Demis Roussos…

[4] „Româncele sunt minunate, îmi plac femeile oricum, dar româncele au ceva țigănesc în interiorul lor și-mi place, sunt mai mult latine. Este un amestec latino-țigănesc și imi place asta.”

[5] Pamela, fost fotomodel de succes în Statele Unite ale Americii, l-a cunoscut pe regretatul artist prin intermediul celebrului compozitor Vangelis. Demis Roussos a cucerit-o cu inteligența sa, cu abilitățile dovedite; vorbea 8 limbi străine. S-au plăcut, iar după cinci ani de relație s-au căsătorit. „Eu am cunoscut omul Demis cu adevărat, nu omul pe care îl vede toată lumea, așa că pentru mine, Demis era total diferit.” Cei doi au rămas apropiați și după divorț, cu toate că Pamela s-a recăsătorit cu Indrei, fiul lui Ion Rațiu…

Feature: Nicolae Tomescu & Erika Engel