Berlin, 14 decembrie 2020: a II-a ediţie a Conferinţei „Future Affairs“

Ministerul german federal de Externe găzduiește luni, 14.12.2020, la Berlin, a doua ediţie a Conferinţei „Future Affairs“, eveniment realizat împreună cu re:publica şi cu sprijinul fundaţiei Neue Verantwortung, în cadrul preşedinţiei germane a Consiliului Uniunii Europene.

Evenimentul din acest an, deschis de Heiko Maas, ministrul german federal de Externe, are ca temă principală „Decoupling the Internet – Taking Sides or Chances?“ şi se desfăşoară în format virtual /intervalul orar 10:00-17:00 (CET)/.

Conferinţa poate fi urmărită, pentru prima dată, online în direct, gratuit, accesând site-ul www.future-affairs.de.

Forumul „Future Affairs“ din acest an se axează pe securitatea cibernetică şi puterea geopolitică dată de poziţia de lider în domeniul tehnologiei.

Experţi din întreaga lume prezintă, în cadrul meselor rotunde digitale, noile tendinţe în domeniu, încercând să schiţeze scenarii, dar şi să dezvolte noi idei pentru conturarea viitoarelor politici necesare unui dialog transdisciplinar cu comunitatea online.

www.rumaenien.diplo.de

www.facebook.com/AmbasadaGermaniei