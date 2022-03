(AUDIO) Armand Goșu: Tot ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni nu va face decât să grăbească sfârșitul regimului lui Putin – INTERVIU

Elita politică de la Moscova va încerca să se salveze înlăturându-l pe Putin. Războiul din Ucraina înseamnă sfârșitul actualului regim din Rusia, a declarat, într-un interviu, pentru Radio Iași, Armand Goşu, doctor în istoria Rusiei şi profesor în cadrul Universităţii Bucureşti.

Armand Goșu a mai spus, pe de altă parte, că drumul Ucrainei către NATO și UE este deschis, aceasta fiind singura țară în care s-a murit pentru acest ideal.

Un interviu de Ioana Soreanu.

Ioana Soreanu: Rezistența Ucrainei în fața armatei ruse a surprins pe multă lume. Cum se explică această rezistență?

Arman Goșu: Ucrainenii sunt de opt ani în război cu armata rusă. Deci, e vorba de experiența războiului modern. E vorba de determinare, apoi. Ucraina vrea, cu mult entuziasm, să-și ia revanșa pentru umilința din 2014. Și, al treilea factor care contează este ajutorul oferit de occidentali armatei ucrainene în armament, armament letal foarte eficient împotriva tancurilor rusești, se vede, sau în drone, dronele turcești care iar s-au dovedit foarte eficiente împotriva convoaielor de mașini de luptă rusești, și în instructori, în creșterea capacităților de luptă a unităților militare. Dar, eu aș pune totuși determinarea populației pe primul plan pentru că ea explică entuziasmul cu care oameni, oameni simpli merg la vaincomate, la comisariatele militare, să se ofere voluntari, să primescă armă și să lupte împotriva invadatorilor ruși.

Ioana Soreanu: Pe de altă parte, armata rusă se dovedește a nu fi adversarul redutabil la care se aștepta Ucraina. Cum se explică și acest lucru?

Armand Goșu: Se explică printr-o seamă de erori, erori tactice, în primul rând, săvârșite în pregătirea acestei operațiuni militare. În primul rând, avem de-a face cu o aperațiune militară foarte amplă, pe un front întins, de tipul operațiunilor din Cel De-al Doilea Război Mondial. Rusia a renunțat la tipul de lovituri din 2014, extrem de eficiente, purtate de unități special antrenate ori acum, a avut nevoie pe un front mult mai mare. Aici, s-a văzut că armata rusă nu e nici foarte bine echipată, dar, mai ales, nu e bine antrenată. În plus, nu s-au așteptat la această rezistență din partea populației. Deci, o dată, spuneam, planul de luptă, doi, nu s-au așteptat la această rezistență a populației, trei, a prevalat ideologia, Putin și populația Rusiei, armată, comandanții militari au început să creadă, să se autointoxice cu propriile minciuni și s-au așteptat ca o parte din armata ucraineană să dezerteze. Nu întâmplător, mesajele lui Putin, la început, erau către soldații ucraineni, să depună armele. Ori, nu doar că n-au depus armele soldații ucraineni, ci au ripostat foarte puternic. După aceea, în cazul ăsta de operațiuni, blitzkrieg, trebuie să lovești, în primele ore, centrele de comandă, nu? Am văzut ce au făcut americanii în Irak, în 2003. Ori, bombardarea obiectivelor militare, chiar dacă a fost intensă în primele ore ale invaziei, totuși, aceste bombardamente n-au reușit să lovească centrele de comandă ucranene astfel că, armata ucraineană se coordonează foarte bine și nu vezi niciun haos în apărarea ucrainenilor. După aceea, e vorba de informațiile pe care le aduni de pe teren, acuratețea lor lasă de dorit. Pe lângă asta, eu cred că aici e și o problemă de planificare a acestui avans în condițiile în care o parte din tancuri nu pot avansa prea tare pentru că nu mai au motorină. Sau, imagini de-a dreptul hilare cu mașini blindate care opresc, se duc în sate să ceară benzină la populație. Deci, este o planificare proastă, o execuție și mai proastă și la toată asta, se adaugă faptul că o bună parte din soldații care-s acum în Ucraina sunt soldați în termen, care au fost obligați, puși sub presiune, au semnat contracte cu armata ca să poată fi trimiși pe front, sau dintre așa numiții kontraktniki, ori, acești soldați au 18 ani, sunt copii, sunt tineri, sunt neantrenați, abia ce-au învățat să tragă cu pușca și sunt trimiși pe front, deci, ei sunt, practic, carne de tun a lui Putin.

Ioana Soreanu: Ar putea fi acest război sfârșitul lui Vladimir Putin și, totodată, sfârșitul visului său, definitiv, de refacere a URSS?

Armand Goșu: În ce-l privește, da, dar definitiv, în Rusia, și nicăieri în lume, nu există definitiv. O să apară alt lider, poate, peste câțiva ani sau zeci de ani, care o să dorească revanșa pentru Rusia și atunci, va relua acest proiect imperial al Rusiei. În ce-l privește pe Putin, însă, sancțiunile economice fără precedent adoptate de Occident împotriva lui, eșecul blitzkrieg-ului, chiar dacă va reuși să înfrângă Ucraina, va bombarda orașele, le va rade, le va face una cu pământul, aia nu e victorie. Deci, tot ce s-a întâmplat în aceste ultime săptămâni nu va face decât să grăbească sfârșitul regimului lui Putin, să pună clar problema în fața elitei de la Moscova de a se salva înlăturându-l pe Putin și aruncând toată vina asupra lui.

Ioana Soreanu: Pe de altă parte, care ar putea fi destinul Ucrainei, țară care și-a câștigat dreptul de a intra în NATO și în Uniunea Europeană, chiar dacă în condiții speciale. Se va întâmpla acest lucru?

Armand Goșu: Tocmai pentru că astea sunt condiții speciale, Ucraina este singura țară în care s-a murit pentru idealul aderării la Uniunea Europeană, amintiți-vă de Maidan, sunt sute de morți pentru idealul aderării la Uniunea Europeană. În nicio altă țară nu s-a murit pentru așa ceva și se moare acum. Mor cu miile de ucraineni, luptă cu Rusia tocmai pentru dreptul de adera la NATO. Cum ar putea Occidentul să refuze Ucrainei statutul de membru candidat pentru NATO și Uniunea Europeană după acest război?