(AUDIO) Iași: PSYCHE – în pași de dans contemporan

O nouă producție coregrafică a fost prezentată publicului ieșean, săptămâna aceasta.

O distribuție numeroasă a participat, la Uzina cu Teatru, la un spectacol plin de energie și la care publicul a fost provocat să participe.

Sala Uzina cu Teatru a teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași a găzduit joi seara spectacolul de dizertație al coregrafei Gergiana Dimitrescu, absolventă a Universității de Arte “George Enescu”. Ideea spectacolului “Psyche” – are la bază poemul lui Octavian Paler “Avem timp”, reinterpretat de Georgiana Dimitrescu. Coregrafa surprinde prin răsturnarea modalității de construcție a spectacolului, a explicat conf. univ. dr. Lorette Enache, coordonatoarea proiectului.

Lorette Enache: Masteranda Georgiana Dimitrescu și-a propus să răstoarne, prin ceea ce a realizat în seara aceasta, să răstoarne modalitatea de construcție pe care ea a mers până în momentul de față. Faptul că această versiune a poemului lui Octavian Paler “Avem timp” a fost reinterpretat de către ea într-o manieră proprie și a ajuns ca partea a doua a spectacolului să traducă nebunia din prima parte, concluziile, o răsturnare de 180 de grade, concluziile au putut fi percepute cât mai firesc și cât mai natural de către spectator prin urmărirea părții a doua, a părții secunde care parte secundă a devenit parte principal și partea care a creat sensul întregului spectacol.

Georgiana Dimitrescu ascunde în spatele unui chip angelic multă profunzime și maturitate. Cum relaționăm, cine suntem, de unde venim și spre ce ne îndreptăm? Sunt întrebări la care răspunde tânăra coregrafă în acest spectacol.

Georgiana Dimitrescu: Ideea a plecat de la un concept legat de plastic și mi-a luat ceva timp ca să mă gândesc cum să o fac și cum pot mai bine să… să arăt cee ace îmi doresc. Și de-acolo, gândindu-mă, mi-a apărut într-o seară o întrebare: ce mi-a lipsit în ultima vreme mie și conține plastic (râde). Și mi-am dat seama că nu am mai petrecut de mult timp cu prietenii, cu cei dragi, nu m-am mai distrat, nu i-am mai simțit alături de mine. Și de-acolo, mi-am dat seama că plasticul, așa… cât de rău este el, totuși, într-o oarecare măsură, ne leagă între noi.

Ioana Soreanu: Este un spectacol viu, sincretic, avem muzică, dans, desigur, dans contemporan, avem și text, poezie, text rostit de actori. Spectacolul începe cu un party.

Georgiana Dimitrescu: Am vrut să ajung în finalul spectacolului, știam cum vreau să ajung în final, la “nimic”. Pentru că, practic, noi, oamenii, de-acolo am plecat. Noi, oamenii, putem să ne înțelegem, să ne iubim, să ne urâm, fără a avea nimic pe noi, între noi, cu noi, și m-am gândit că cea mai bună idee de a arăta finalul cu “nimic” este să încep cu ceva foarte mare și foarte mult. Așa că m-am gândit că la o petrecere pot avea tot ceea ce îmi doresc în opulență și… foarte mult kitsch, foarte multă culoare, tot ce vreau să ating, am atins cu o petrecere.

Prof. univ. dr. Călin Ciobotari urmărește cu atenția criticului de teatru producțiile studenților săi de la secția Coregrafie. Un spectacol curajos și profund, a spus acesta după producția “Psyche”:

Călin Ciobotari: Oferta a fost foarte, foarte puternică, neașteptat de curajoasă. E un spectacol integrativ, ați văzut prima jumătate, practic, a avut în distribuție tot publicul, ceea ce se întâmplă extrem de rar în spectacolele ieșene. Un spectacol foarte profund prin modul în care mișcarea a fost corelată cuvântului, dar și prin subtilitățile la care tânăra absolventă de Master, Georgiana Dimitrescu le-a pus în scenă cu o maturitate notabilă.

Actorul și regizorul Ovidiu Ivan s-a declarat cucerit de spectacolul Georgianei Dimitrescu:

Ovidiu Ivan: Un spectacol foarte fresh, un concept cât se poate de curat și de tânăr. În același timp, e și un spectacol foarte onest. A ajuns la o vârstă, a tras niște concluzii și le-a pus în practică într-un spectacol cuceritor, zic eu, de-a dreptul. Și, te încarcă de energie. Partea de interacțiune cu publicul foarte frumoasă în sensul în care oamenii erau invitați să participe efectiv la coregrafie.

Aceasta a fost una din multele producții pe care studenții secției de Coregrafie din cadrul Universității De Arte “George Enescu” din Iași le aduc, de șapte ani încoace, în fața publicului din Iași, mai puțin obișnuit cu agest gen de spectacole. În spatele lor se află conf. univ.dr. Lorette Enache.

Lorette Enache: Ceea ce facem este asumat, este cu o implicare maximă. Pot să spun că dintotdeauna, din primul an și până în acest moment, conducerea Universității este alături de noi și susține proiectele noastre și se fac eforturi, pentru că nu este ușor ca acest program de studii, coregrafie, să meargă mai departe și putem observa acest fapt și prin producțiile care, an de an, ies. Cum sunt toate artele tinere, artele hibride, melanjul între corporalitate, muzică, artele video, artele plastice necesită nu numai implicarea mai multor forte, cât și dezvoltarea unor viziuni contemporane, pentru că noi vorbim despre dansul contemporan, în speță, și despre creația coregrafică, această îmbinare a artelor implică nu numai cunoaștere, dar implică și spațiu de cercetare și plajă cât mai vastă de abordare a mai multor direcții. Faptul că de patru ani de zile avem și ne bucurăm de ajutorul artistului Andrei Cozlac este mare lucru, este o onoare pentru noi să-l avem în echipa fiecărui spectacol. Avem alături de noi, în alte producții, compozitori, muzicieni, actori de la scția Dramă, actori de la secția Marionete Păpuși, avem artiști video, avem artiști plastici.

Universitatea de Arte “George Enescu” din Iași are resurse extraordinare pe care orașul ar putea să le valorifice pentru a provoca efervescența culturală pe care o merită și de care are nevoie. Din păcate, infrastructura culturală este insuficientă pentru atâția studenți și absolvenți talentați și plini de energie. Este nevoie de spații care să le stea la dispoziție pentru proiectele care ar putea să ofere multă satisfacție publicului, iar Iașul ar putea să dezvolte turismul cultural organizând festivaluri, de exemplu. Cum ar fi DAM, Festivalul de Dans, Muzică, Multidisciplinaritate. Prima ediție a fost o reușită, a cuprins multe spectacole, workshop-uri, conferințe, a avut invitați coregrafi și dansatori cunoscuți. Ediția a doua urmează în luna iunie și va depăși așteptările, a spus coordonatoarea evenimentului, conf. univ. dr. Lorette Enache:

Lorette Enache: Vom avea bucuria de-a derula DAM 02 într-o formula cât mai tunată.

Ioana Soreanu: În ce perioadă se va desfășura?

Lorette Enache: Începând de la mijlocul lunii iunie, până la finalul lunii iunie, vom avea zile în care proiectul DAM va fi prezent fie în spațiul non-convențional de la Grădina Botanică, fie la Galeria DANA, fie, sperăm noi, să beneficiem în continuare de acest spațiu, respectiv, la Uzină, fie Studioul de Teatru al Universității, fie sala noastră de studiu.

(Radio Iași/Ioana Soreanu, Foto/Afiș/Aurel Asanache)