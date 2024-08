Târgul de Carte Gaudeamus continuă la Sibiu

La Sibiu, în Piaţa Mare a oraşului este în plină desfăşurare Târgul de Carte Gaudeamus, organizat de Radio România.

Încă de ieri, de la deschidere, standurile au fost pline de vizitatori, iar corespondenta RRA Carmen Vulcan a vorbit cu câţiva dintre ei.

-: Am luat ceva cărţi istorice, romane poliţiste şi o să mă mai uit şi zilele următoare. Deocamdată, sondez terenul.

Reporter: Cum de aţi venit încă din prima zi la Târgul de Carte Gaudeamus?

-: În fiecare an. Îmi plac cărţile, îmi place să citesc.

Reporter: Căutaţi ceva anume?

-: Nu, doar ne uităm, ne delectăm cu toate titlurile. Am luat o carte.

Reporter: Cum de aţi venit din prima zi a târgului?

-: S-a nimerit să fim chiar în Sibiu azi, prima zi. O minivacanţă, trei zile în Sibiu.

Reporter: Aţi venit la Târgul Gaudeamus de la Sibiu.

-: Ne bucurăm că s-a nimerit.

Reporter: Nu ştiaţi că e târg.

-: Ba da, am aflat chiar dimineaţa, ascultând Radio România Actualităţi.

Târgul de Carte Gaudeamus Radio România va rămâne deschis până duminică în Piaţa Mare a Sibiului şi vor fi organizate şi lansări de carte şi sesiuni de autografe. Programul de vizitare este zilnic, între orele 10:00 şi 21:00, iar publicul are acces liber. Cei care nu ajung la Sibiu în această minivacanţă pot urmări ofertele şi evenimentele târgului online, pe site-ul gaudeamus.ro.