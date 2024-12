Ruxandra Donose cântă în 6 limbi diferite în Turneul Național „Melodie Dor Magie”

După ce au triumfat pe scena Ateneului Român de la București, în concertul de gală al proiectului Turnee de Poveste… pretutindeni, unde, alături de sopranele Leontina Văduva, Teodora Gheorghiu și bas-baritonul Sorin Coliban, împreună cu pianiștii Cătălin Răducanu și Diana Ionescu, au ridicat sala arhiplină în picioare, mezzosoprana Ruxandra Donose și pianistul Sergiu Tuhuțiu, au pornit în turneul naţional Melodie Dor Magie.

Primul concert a avut loc la Galați pe 5 decembrie, iar sâmbătă, pe 7 decembrie cei doi muzicieni, pe care îi leagă o prietenie de peste un deceniu, îi invită pe brașoveni să intre în atmosfera magică a sărbătorilor alături de ei și cadoul muzical pe care îl vor oferi.

Concertul va începe de la ora 19:00, la Sala Patria din Brașov, iar biletele online pot fi obținute de aici: Bilete Recital Melodie Dor Magie | Recital | BILET.ro

Turneul Melodie Dor Magie este o călătorie emoționantă care adună melodii celebre din toate timpurile și colțurile lumii, repertoriul cuprinzând creații în șase limbi diferite, spune Ruxandra Donose:

Ce au în comun Händel sau Bizet cu Florin Bogardo sau Doina Badea? Sau cu colindele noastre tradiționale? Este sufletul melodiei, care ne străbate ființa chiar mai presus de cuvinte, transcende istorie, stil sau limba și ne trezește emoția frumosului, de care avem atât de mare nevoie în aceste zile, de sărbători și nu numai. Este sentimentul de a ne uni într-o trăire elevată, luminoasă, de pace și bine. (Mezzosoprana Ruxandra Donose)

De la muzică barocă, până la pop contemporan, publicul va asculta capodopere ale unor compozitori celebri precum Händel, Schubert, Bellini, dar și piese dragi românilor, semnate de Florin Bogardo și Marius Țeicu. O combinație de genuri, trecând cu eleganță de la operă la operetă, romanță și chiar muzică pop.

După Galați și Brașov, cei doi artiști vor oferi câte un recital și în alte orașe precum:

Iași, pe 10 decembrie, la Palatul Culturii.

Deva, pe 12 decembrie, la Teatrul de Artă.

Bistrița, pe 13 decembrie, la Palatul Culturii.

În 2025, la București, pe 17 februarie, de la ora 19:00, Ruxandra Donose și Sergiu Tuhuțiu vor susține un concert la Ateneul Român.

ITINERAR

Avanpremieră internaţională

14 octombrie, ora 19 – Viena, Bank Austria Salon, în cadrul Festivalului Internaţional ProPatria

30 noiembrie, ora 19 – Paris, Salle Rachmaninoff, în cadrul proiectului Turnee de poveste pretutindeni

2 decembrie, ora 19 – Roma Palazzo della Canceleria, în cadrul proiectului Turnee de poveste pretutindeni

Avanpremieră naţională

4 decembrie, ora 19 – Turnee de poveste… pretutindeni – Bucureşti, Ateneul Român (alături de Teodora Gheorghiu, Sorin Coliban și Diana Ionescu, Leontina Văduva și Cătălin Răducanu)

Turneu naţional

5 decembrie – Galaţi, Teatrul de Operă şi Operetă “Nae Leonard”

7 decembrie – Braşov, Sala Patria

10 decembrie – Iaşi, Palatul Culturii

12 decembrie – Deva, Teatrul de Artă

13 decembrie – Bistrița, Palatul Culturii

17 februarie 2025 – Bucureşti, Ateneul Român

Program muzical Turneu Naţional

Georg Friedrich Händel – Lascia ch’io pianga

Franz Schubert – Ständchen

Tiberiu Brediceanu – Bade, pentru ochii tăi

Gabriel Fauré – Après un rêve

Gioacchino Rossini – Canzonetta spagnuola

Vincenzo Bellini – Vaga Luna

Doina Badea – Când eram copii odată

Ruxandra Donose – Colindul Colindelor

Valentin Teodorian – Legănelul lui Isus

Ștefan Hrușcă – Fiul Domnului

Dumitru Georgescu Kiriac – O, ce veste minunată!

Victor Herbert – Art Is Calling for Me

Jean-Jacques Goldman / Céline Dion – S’il suffisait d’aimer

Serge Lama / Alice Dona – Je suis malade

Andrew Lloyd Webber – Memory

Georges Bizet – Habanera

Florin Bogardo – Tu ești primăvara mea

