Lucia Condrea, „o lume… în lumea tradiţională” a Moldoviței 

Cele mai dificile comentarii sunt cele care vizează subiecte/teme apropiate spiritului tău. Iată-mă între motivaţia de a scrie despre ceea ce am transformat, deja, în film documentar („Un Muzeu ca un cântec”) și discursul „direcţionat” împotriva noilor stereotipii/stereotipuri cu care convieţuim – în care sunt, tot mai „blamate”, referirile la civilizația țărănească, tradițional, tradiționalism, obiceiuri, datini.

Recent, lucrarea „LUCIA CONDREA. HAR ȘI CREDINȚĂ ÎN MEȘTEȘUGUL ÎNCHISTRIRII OUĂLOR”[1], consacrată marelui artist plastic, venea să înlăture orice urmă a prejudecăţilor cu care ne educă îngustimea mentalităţii media comune. Scrisă, cumva, odată cu trecerea vremii în care s-ar fi cuvenit concepută, un interludiu necesar transformării, cristalizase și tendința de diversificare, dorința apropierii de public – îndeosebi a muzeului de autor (oricum, acesta din urmă realizase trecerea dinspre un mijloc funcțional, deopotrivă vandabil și valorizabil din punct de vedere critic, către alegerea a ceea ce nu este „trecător”, pentru ceva care durează).

Dominată de credinţa în Dumnezeu, în valorile artei și în valabilitatea acesteia, de respectul pentru oameni, prin tehnică şi magie, muncă şi rugăciune, prin bucurie, Lucia Condrea și-a dăruit[2], ne-a dăruit, un muzeu ca un cântec, precum o respiraţie. Numele, simplu şi direct, nu indică o „sărăcire” a vreunui domeniu, nici o derogare poetică de la ceea ce numim, în mod obişnuit, etnologie, ci luminează, cu precizie, „Arta Condrea”[3]. Până a o releva, m-am gândit să interacționăm cu explicații-fundament care să demonstreze vechimea, puterea, frumuseţea şi organicitatea unei tradiţii.

Dacă decorăm un ou, ne implicăm într-una dintre cele mai vechi arte decorative… Arheologii au scris despre existența unor bucăți/decorate/ din ouă de struț sau despre ouă goale găsite în Africa[4]; fragmentele dezvăluie mai multe culori (unele dintre ele reprezintă consecința îngropării în pământ)[5]; ouăle de struț, durabile fiind, au supraviețuit[6]. Mai des, oul a fost plasat în morminte, sub forma simbolică a unei pietre sculptate; în multe culturi, din antichitate până în prezent, ouăle desemnează un simbol important[7], fac parte din miturile creative ale multor popoare, întruchipează, adesea, viața, reînnoirea și renașterea, se regăsesc într-o mare parte a „folclorului” folosit pentru vindecare și protecție; interesul uman față de ouă se dovedește atât de vechi, numeroase culturi împărtășesc ansamblul de concepții, obiceiuri, datini, credințe similare, încât pare posibil ca unele tradiții privind decorarea să fi fost „purtate” de strămoșii noștri odată cu „migrația” lor din Africa[8]. Ouăle decorate au fost folosite la sărbători diferite, precum și pentru înmormântări, nefiind (încă) asociate, în chip exclusiv, cu Paștele. De asemenea, multe substanțe organice naturale utilizate pentru țesături s-au dovedit utile colorării ouălor[9].

Cele mai elaborate modele se găsesc în Europa de Est, unde femeile sunt, în mod tradițional, artiștii responsabili pentru decorarea ouălor. Ceara este aplicată, cu grijă, folosind una dintre cele două unelte: un stilou pliat de dimensiuni reduse[10] sau kistka – pentru a crea linii fine, un stilou cu capăt rotunjit – pentru a picura ceară pe ou, lacrimi alungite; oul este vopsit și se aplică un strat de ceară – pentru a crea straturi de culoare la trecerea de la lumină către întuneric[11]. Metoda tradițională se referă la decorarea ouăle crude, iar conținutului îi este permis să se usuce (deși artiștii moderni folosesc, de multe ori, ouă suflate). Ele sunt oferite ca daruri pentru a păstra sănătatea destinatarului. În mod obișnuit, un vas plin cu ouă decorate este expus în locuințe, în orice clipă a anului (se crede că aduce sănătate oamenilor din casă). Ouăle pot fi îngropate lângă ușa casei – pentru a proteja sănătatea oamenilor de acolo, sau îngropate în hambar sau pentru a proteja animalele. Simbolurile au, uneori, sensuri aparte, dacă ne referim la tipurile de protecție pe care le pot aduce[12]. În procesul decorării, s-a ajuns la dezvoltarea noilor forme; oricum, tehnicile vechi sunt reînviate[13].

Semnificațiile preluate și desăvârșite de Lucia Condrea ne întorc, până la un punct, spre mileniul I (atunci când slavii desenau, laborios, pe coaja fragilă, decorau ouă încă din perioada preistorică, având convingerea, inițială, că magia lor poate asigura venirea primăverii, dar, dincolo de aceste rădăcini precreștine, reprezentând renașterea pământului, odată cu apariția creștinismului au ajuns să reprezinte învierea lui Hristos și renașterea omului, au jucat un rol important în tradițiile religioase[14]).

Descris şi analizat prin intermediul obiectelor care compun lumea lui, Muzeul din Moldovița dezvăluie 15 modalități de lucru[15]. Lucia Condrea scoate la iveală ceea ce sufletul său a păstrat cu atâta grijă: scene din viața satului tradițional, obiceiuri, povești (huțule). Inspirația tainică joacă un rol important; artista vorbește, mai mult, despre coerența, acuratețea, frumusețea sufletului și motivelor tradiționale decât despre povestea etnologică a unor obiecte neînsuflețite.

În muzeu, obiectele de mare valoare au și funcţia de a se autoprezenta, de a vorbi despre sine; dificil, la fel cum este ca omul să scape de propriile sale clişee; în fond, modul de prezentare înseamnă o atitudine faţă de obiect; familia Condrea crede că mărturisirea este mai aproape de bucuria descoperirii adevărului, de bucuriile unei trăiri în duhul lucrurilor și omeniei. Ceva, diferit de dorinţa expresă de a convinge, se transformă într-un act de mărturisire, într-o muzeografie mărturisitoare. Crearea unei atmosfere care se adresează inimii; desigur, în primul rând este vorba de valoarea artistică, deopotrivă de moștenire.

Inițial, am privit creațiile ca pe un „citat” din „Arta Condrea”; nu ţineam cont de faptul că lipseşte, în propria-mi viziune, legătura esențială; treptat, am văzut cerul, pământul, apa, pădurile, munţii, norii etc. Obiectele interacţionează cu locul; succesiunea ouălor pictate de Lucia Condrea în lumea tradiţională a Moldoviței seamănă, mai mult, cu o naştere a cântecului; exponatele[16] conţin „zgomotul” naturii, satului tradițional (nicidecum pe cel al maşinii care ne-a purtat din Iași), reflectă lumea în toată amploarea, sunt trăite, simţite, din nevoie adevărată şi din dragoste… Nu există riscul imposturii atunci când se îndepărtează, oarecum, de tradiţional, întrucât doar îl intercalează cu elemente ale modernismului; în Muzeul „Lucia Condrea”, nicăieri nu își face apariția kitsch-ul (formă, decoraţie, împodobire – pragul de la care o formă decorată devine lipsită de justificare interioară).

Complementar rugăciunii şi transcendentului, Muzeul „Lucia Condrea” reflectă întregul, se referă la constante ale vieţii, la credinţe, momente importante ale vieţii, la biserică și familie, la dezrădăcinare, alienare, regăsire. Entuziasmul, energia, angajamentul au și valențe sociale, câtă vreme s-a înființat „Școala internațională de vară a ouălor închistrite”[17] (care reunește oameni din toate zările, veniți să învețe meșteșugul în Moldovița). Prin ceea ce face, prin faptul că „zidește Oul Închistrit”, transmite bucurie, smerenie, uimire, împăcare, și-a pus la dispoziție un fel de instrument necesar conservării propriei ființe, dar și tezaurului care depășește individul pentru a se adresa comunității, umanității. S-a revelat, astfel, unul dintre înțelesuri: „Pasiunea ne dă semnale care ne călăuzesc în viață.” (Paulo Coelho)

Ce fel de om, ce fel de român nu se bucură de existenţa unui muzeu care adăpostește elemente ale civilizaţiei tradiţionale? Ce fel de om poate fi acela care nu vrea ca imaginea strămoşului să aibă un „loc de odihnă”? Ce fel de om poate trăi fără memorie? Poate că societatea s-a schimbat mai mult decât omul; cei pe care i-am cunoscut în copilărie, sunt, astăzi, greu de definit pentru alții, aşa cum greu de înţeles (din ultima perspectivă) sunt noţiunile de dăruire, talent, cumsecădenie, nobleţe, cinste, curaj, grijă, ascultare, rânduială, cuvânt dat.

Prima, tehnica batik-ului, este cea tradițională – de la care a pornit Lucia Condrea pe drumul său și a perfecționat-o… Celelalte 14 modalități de lucru îi aparțin, având tot tehnica batik-ului ca „obârșie”, dar ouăle tradiționale apar, mai mult, ca argumente în demonstraţii privind trăsăturile noi…

