Iași: în desfășurare, CLASSIX FESTIVAL, ediția a 3-a

Festivalul Classix 2022, din nou la Iași, prin eforturile fondatorului său, pianistul Dragoș Andrei Cantea și ale tuturor colaboratorilor excepționali de la Asociația Industrii Creative, plus numeroșii parteneri. După o amplă trecere în revistă pe care Dragoș a făcut-o pentru ascultătorii Radio Iași, iată o invitație și un prilej de a vă reaminti să urmăriți pe facebook watch transmisiile în direct.

Bjarne Magnus Jensen este un violonist cu multă sensibilitate, o tehnică exemplară și o infinită grijă de a respecta lucrarea interpetată și colegii de scenă. Un om cu care trebuie să fie o încântare să lucrezi, pentru că, așa ca întotdeauna, ceea ce faci pe scenă te exprimă întocmai ca persoană. L-am ascultat în prima seară a festivalului, alături de Dragoș Cantea și de violoncelistul ieșean Filip Papa, în lucrări de Arvo Pärt, Rahmaninov și Enescu. Îl putem urmări și în această seară, în concertul ”Fantaisie d’une femme” https://www.facebook.com/events/451873283237402?fbclid=IwAR2_8id3NPaliiuDPWI_v-BY61P2y3Ob4TsnAK2pDzojSA1aUb79QRnS_zI

Născut la Kristiansand în 1983, Bjarne Magnus a studiat vioară timp de doi ani în Elveția la Liceul de Muzică și Teatru din Berna și și-a continuat studiile la Academia Norvegiană de Muzică cu profesorul Detlef Hahn. De asemenea, a lucrat intens în SUA cu legendara violonistă Camilla Wicks.

Este un violonist versatil, cu experiență solidă ca solist, muzician de cameră și lider de orchestră, care îmbrățișează multe stiluri diferite, cum ar fi jazzul sau tangoul și care a cântat pe multe scene din Asia, Africa, America de Sud și America de Nord, precum și în majoritatea țărilor europene.

A cântat în multe festivaluri diferite, cum ar fi Festivalul de Muzică de Cameră Risør, Festivalul Internațional Bergen, Festivalul de Muzică de Cameră de la Oslo, Festivalul Internațional de Muzică de la Kyoto și Festivalul Cervantino din Mexic. Jensen este, de asemenea, concertmaestru invitat în multe dintre orchestrele norvegiene și predă la Academia Norvegiană de Muzică din 2011.

D-le Jensen, cum a fost acest concert?

Minunat. Am fost doar spectator în public și să-i asculți pe toți atât de intens este uimitor și emoționant.

Lucrarea doamnei Gubaidulina, a fost o surpriză pentru dvs?

De fapt, am întâlnit-o într-un festival în Norvegia, este o femeie foarte interesantă și cred că este foarte important că aveți această temă despre femei compozitoare. Da, a fost pentru mine surpriza serii, mi-a plăcut cu adevărat atmosfera specială creată de partea înregistrată, lumini, a fost ceva cu totul diferit.

Cântați multă muzică contemporană, cum mi-ați spus, ne puteți spune care sunt compozitorii contemporani norvegieni pe care îi interpretați cel mai des?

Îl avem pe Arne Nordheim care a murit recent (1931-2010), îl avem pe Marcus Paus, pe care îl interpretez mâine, are 41 de ani și este foarte popular.

Și cântăm o mulțime de compozitori ca Lutoslawski, și alții mai mari din sec XX

Cum a fost întâlnirea de la Iași?

Incredibilă cladire, Palatul Culturii, incredibil de frumos și sunt impresionat de săli, de arta de aici, este ca într-un castel,

Unde ați întâlnit cea mai bună acustică?

Am cântat în Lucerna, în sala de concerte, uimitoare, este foarte mare, dar poți cânta oricât de piano, tot se aude. Este una din sălile mele preferate. Dar așteptam să aud și sala asta, (se referă la Sala Henri Coandă de la Palatul Culturii)

Mi-ați spus că cel mai bun loc pentru a studia muzica este Norvegia, pentru că este gratuit

Da, nu știu dacă este cel mai bun, dar e bine să fii acolo pentru că oricine poate studia și nu costă mult,

Dvs ați studiat în Statele Unite, în Elveția,

Și poți primi burse. Îmi place, pentru că este gratuit, se plătește inclusiv cazarea din bursă

Ați cânta cu alți muzicieni întâlniți aici?

Da, voi cânta cu un violonist, un violist din orchestră, sigur, cânt cu Dragoș, dar mâine cânt cu o pianistă sud coreeană. Este foarte internațional.

Cum vi s-a părut piesa de Enescu pe care ați cântat-o deja?

O, Enescu este… îmi place foarte mult și mă gândesc ce mare violonist a fost, și ce lucrări are, ieri am cântat o lucrare de tinerețe, dar destul de profundă.

Sper că veți mai cânta și altceva

Da, cu siguranță, după această experiență. Vă mulțumesc, este o plăcere să fiu aici și sper să revin.

Născut în 1985, Grzegorz (Greg) Niemczuk a susținut recitaluri și concerte în 34 de țări diferite. A apărut în săli de concerte precum: Carnegie Hall din New York, Beijing Concert Hall, Quintai Concert Hall din Wuhan, Victoria Concert Hall din Singapore, Centro Cultural din Lima, Busan Cultural Center, Centro Cultural din São Paulo, Warsaw Philharmonic Hall, Palau de la Música Catalana din Barcelona și multe altele.

Colaborările sale cu orchestre au inclus apariții cu Orchestra Filarmonicii din Busan, Orchestra Filarmonicii din Cracovia, Sinfonietta din New York, Orchestra Virtuoso din Tokyo Mozart, Filarmonica Poloneză, Filarmonica Sileziană din Katowice și multe altele.

Pe lângă cariera sa de interpret, este și un pedagog dedicat și în prezent ocupă un loc în cadrul facultății de pian a Universității Sileziene din Katowice, Polonia. În octombrie 2017 a obținut doctoratul în Academia de Muzică din Wrocław, Polonia.

De asemenea, este invitat să susțină masterclass-uri și prelegeri la multe universități de muzică, inclusiv Universitatea Agder din Kristiansand, Conservatorul Sapporo, Academia de Artă Nanyang din Singapore, Universitatea Changde din, China și altele.

Născută în Coreea de Sud, Grace Jee Eun Oh și-a dezvoltat cariera muzicală în Regatul Unit, mai întâi absolvind Școala Catedralei Wells, apoi continuându-și studiile de licență la Academia Regală de Muzică din Londra, finalizându-și diploma de master de asemenea la Londra, la Guildhall School of Music and Drama.

Din 2018 locuiește în Scandinavia, după ce și-a perfecționat studiile la prestigioasa Academie Norvegiană de Muzică din Oslo cu Håvard Gimse și Marianna Shirinyan.

Grace este beneficiară a unor burse semnificative, precum Mary Barnes și Leverhulme Trust din 2015 și a fost invitată să susțină recitaluri în locații prestigioase precum St. Martin-in-the-Fields, Milton Court și Barbican Center în Londra, și în festivaluri precum Bloomsbury Festival, Cheltenham Festival, Oslo Kammermusikkfestivalen, ș. a.

Promovându-și rădăcinile, Grace a fost primul artist coreean invitată la cea de-a 41-a ceremonie a ES Prințesa Benedikte a Danemarcei.

În această perioadă, Grace este implicată activ într-o cercetare artistică solo intitulată Borderless Ends of the East and the West. Stagiunea 2021/2022 vine cu apariții alături de violonistul Bjarne Magnus Jensen și debuturi solistice în Europa de Est cu al doilea concert pentru pian și orchestră al lui Șostakovici.

În prezent, Grace face parte din staff-ul academic al Școlii Internaționale de Pian din Oslo.

Florent Mourier este un pianist concertist francez stabilit la Londra. Este specializat în repertoriu vocal lied și operă) și este foarte căutat ca pianist colaborator și profesor de canto.

Florent a concertat la Wigmore Hall, Barbican Hall și Milton Court în Londra, Holywell Music Room în cadrul Oxford Lieder Festival, Festival d’Aix și Fondation Royaumont în Franța, La Monnaie în Bruxelles, Tivoli Vredenburg și Concertgebouw din Amsterdam.

Atât ca pianist solo, cât și acompaniator, a studiat cu Dmitri Bashkirov, Pascal Devoyon, Martin Julius Drake, Alain Planès, Renee Fleming, Barbara Hannigan și Joyce DiDonato, printre mulți alții.

Florent este tânăr artist ENOA, tânăr artist Britten-Pears, absolvent al Oxford Lieder Festival Mastercourse, laureat al Fundației Royaumont și membru al Académie du Festival d’Aix-en-Provence.

Florent a absolvit Conservatorium van Amsterdam (a studiat cu David Kuyken), Guildhall School of Music and Drama (curs de masterat în interpretare solo și acompaniament vocal; a studiat cu Charles Owen, Martin Roscoe și Pamela Lidiard) și National Opera Studio din Londra.

Florent lucrează acum ca pianist și profesor de canto la Guildhall School of Music și la National Opera Studio.