Proiect(ul) „Cascadele României”©Nicolae Tomescu

(FILM) Cascada „Vânturătoarea”

Imagine, text, voce: Nicolae Tomescu

Montaj: Alexandru Iurea

Deopotrivă în cazul Cascadei „Fecioara Maria” cât și în privința Cascadei „Vânturătoarea”, traseul începe de la podul peste râul „Cerna”/situat chiar la „coada” lacului „Prisaca”/, înainte de a ajunge la „Motel Dumbrava” (când vii dinspre „Băile Herculane”) sau, așa cum am făcut-o eu, dinspre județele Hunedoara, Gorj și Mehedinți, circa 1 km după unitatea hotelieră amplasată pe marginea intens circulatului DN67D; după ce treci peste pod, panoul indicator nu lasă loc interpretărilor – pentru „Fecioara Maria” se face stânga pe drumeagul care urcă, domol, pe lângă Lacul de acumulare „Băile Herculane”/„Prisaca”/…

În schimb, dreapta înseamnă urcuș neîncetat; „Vânturătoarea”, „țintă” anevoioasă, pare „un uriaș fără iubire”, care nu dorește să împartă singurătatea cu nimeni altcineva; dacă arunci peste întreaga experiență nuanțele neîncrederii, pare că îi simți tăcerea precum o ranchiună ticluită pentru a stinge orice remușcare, o încăpățânare inertă ca un mit al celor care nu vor să fie vizitați, o izolare a celor stingheri în întreg „universul” lor… M-am gândit însă, imediat, că „nimic nu-i place mai mult Satanei decât să ne corupă Credința” iar, pe de altă parte, mi-am adus aminte de perioade în care „oamenii îl vedeau pe Diavol după fiecare tufă”… Natura nu este vinovată de limitele noastre (fizice și psihice)…

Am ajuns, i-am mulțumit lui Dumnezeu, am început să filmez cascada din toate unghiurile. Căderea de apă are circa 40 de metri, șuvoiul se lovește într-o stâncă, transformând totul într-o perdea fină; deschid o „fereastră” prin camera de luat vederi și aparatul foto, pentru ca totul să devină, după împreunarea răbdării cu încleștarea, „respirație” și încântare; aș vrea să mai strâng picături fine de apă și să mă luminez…