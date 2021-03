(FILM) Biserica „Sfinții Voievozi”-Mănăstirea Agapia

Principalul element al complexului mănăstiresc din Agapia este Biserica „Sfinții Voievozi” (ridicată de Hatmanul Gavriil, prezintă multe asemănări cu lăcașurile de cult construite în timpul domniei lui Vasile Lupu şi, mai ales, cu „Trei Ierarhi”/fără a rivaliza cu proporţiile şi decoraţia exterioară a acesteia din urmă/)… Are plan triconc, edificiul fiind construit pe temelie de piatră brută, cu ziduri din piatră și cărămidă de o grosime impresionantă, susținute de trei contraforturi/două în dreptul naosului (unul pe latura sudică și unul pe latura nordică, a căror bază sprijină în interior arcul principal al naosului) și un picior de contrafort în axul absidei altarului/; ideea se completează cu faptul că, în interior, a fost eliminat zidul de mare grosime care separa pridvorul inițial de pronaos, acesta fiind înlocuit cu trei arce care se sprijină pe două rânduri de coloane dorice masive; la absidele semicirculare erau adăugate un diaconicon (la sud) și un proscomidiar (la nord); biserica are fațade în stil neoclasic; tencuită în asize mari cu mortar de var alb, soclul este rostuit, fundațiile sunt alcătuite din zidărie de piatră brută (bolovani) cu mortar de argilă; peretele vestic este delimitat, longitudinal, de doi pilaștri corintici, având la partea superioară un fronton cu arcaturi în plăci de ghips cu motive florale (arcaturile au dispuse, sub ele, o fereastră în formă de rozetă și două ferestre largi cu decorații de factură neoclasică); acoperișul, cu o înclinație redusă, pare străpuns de o turlă octogonală aflată deasupra naosului…

În pictură izvorăște cântec de heruvimi, chiar dacă – în afara bisericii – siluete păduroase orânduiesc ceva obișnuit…

Faptul că, în multe documente, abundă referiri atât la sat cat și la locuitorii săi, trădează ,,silueta” Agapiei – devenită așezare în strânsă legătură cu mănăstirea și care își va păstra importanța între satele țării, prin faima lăcașului de cult…

realizator: Nicolae Tomescu

operator imagine: Nicolae Tomescu

Maica Eustochia – Mănăstirea Agapia

montaj video: Alexandru Iurea