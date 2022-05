4 mai, Opera din Iași: debuturi ale tinerilor artiști ai casei și marele dirijor JIN WANG, la pupitrul operei Don Giovanni de Mozart

Opera din Iași se pregătește să ne prezinte miercuri, 4 mai, un spectacol Don Giovanni sub bagheta unuia dintre cei mai importanți dirijori ai lumii, de mai multe ori invitat la București, la pupitrul orchestrelor locale sau în Festivalul Enescu. Vă spun imediat mai multe despre maestrul JIN WANG. Înainte însă, nu mă pot opri să observ că majoritatea soliștilor sunt foarte tineri și sper să găsească multe lucruri de învățat de la un asemenea veteran, și de asemenea cred că este o binecuvântare să debutezi în roluri atât de mari cu un ghid atât de prețios alături. Foarte tinerele soprane Diana Bîlcu și Sorana Nastasiu vor debuta în Donna Anna, respectiv Zerlina. Am emoții până și eu. Le doresc doar emoții plăcute, constructive. În celelalte roluri, sunt distribuite nume îndrăgite ca al baritonului George Proca, plecat de la Iași la Opera din Timișoara dar care revine mereu aici, iar în rolurile masculine, îi puteți revedea pe Andrei Fermeșanu – managerul interimar al Operei, în Don Ottavio, Yvan Dikusar în Leporello, Ștefan Linu în Masetto. În rolul Donnei Elvira, Nicoleta Maier.

JIN WANG

Dirijorul austriac născut în China face săli sold-out oriunde apare.

După Conservatorul Central din Beijing a venit la Universitatea din Viena, unde a intrat pe mâna marilor profesori Karl Österreicher, Leopold Hager, Zubin Mehta și Leonard Bernstein. A fost asistentul lui Peter Eötvös și al lui Vaclav Neumann.

Dintre cele opt mari premii câștigate în Europa, fac parte ”Prague Spring” din Cehia (Rafael Kubelik), ”Malko” din Copenhaga și ”Toscanini” de la Parma.

Jin Wang a dirijat peste 100 de orchestre, Oslo Philharmonic (STRAUSS ”A Hero´s Life”, STRAVINSKY ”Petrouchka”…), the Swedish National Orchestra Gothenborg (”Vienna 1900” Festival, MAHLER Symphonies, SCHÖNBERG ”Erwartung”…), the Swedish National Radio Symphonic (Chief Conductor: Esa-Pekka Salonen), the Helsinki Philharmonic, the Radio Symphonic Berlin (RIAS), the Prague Radio Symphonic (Asia tour…), the Royal Liverpool Philharmonic, the Toscanini Orchestra in Italy etc.

Dintre orchestrele mari asiatice la care a fost invitat fac parte ”Yomiuri” Symphonic Orchestra din Tokyo, the Seoul Philharmonic, the Singapore Symphonic, the Taiwan National Symphonic, the China Philharmonic in Beijing etc. A dirijat turneul european al National Taiwan Symphony Orchestra și a organizat mai multe turnee în China.

Cu repertoriul său simfonic imens și carisma sa, fascinează întotdeauna publicul, care este întotdeauna sensibil la rafinamentul stilistic, abilitățile tehnice care îl ajută să transfere înțelesul adânc al muzicii.

In CV-ul său, la capitolul Operă, se menționează cu modestie că a fost invitat la multe teatre de operă din Europa și China. Dar puteți găsi nenumărate mărturii ale succeselor sale de la Opera Finlandeză cu opere de MOZART (”Così fan tutte”, ”Figaro”…), la Opera din Malmö sau de la Komische Oper Berlin, unde a fost prim dirijor timp de trei stagiuni.

Jin Wang este primul dirijor chinez care a devenit Director Muzical General în Germania, la Opera din Würzburg, unde a realizat importante proiecte de colaborare cu Academia de Muzică, pentru lucrări monumentale precum Simfonia a II-a de Mahler sau Simfonia a IX-a de Bruckner.

Împreună cu Societatea WAGNER din Würzburg a organizat Gale de operă wagneriană la care au fost invitați artiști mari de la Bayreuth, gale care au ajuns și pe scena Filarmonicii din Berlin.

Jin Wang este de asemenea primul dirijor asiatic care a devenit profesor de dirijat și orchestră în Europa, la Academia Regală de Muzică din Stockholm. A fost profesor invitat la Universitățile de Muzică din Gothenburg și Stockholm și face parte din juriile unor concursuri ca “Gregorz Fitelberg” din Polonia și “Jorma Panula” din Finlanda.

Daniela Vlad