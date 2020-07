25/26 iulie, Întâlniri de poveste la Univers Muzical: cu muzica lui Alfred Schnittke, cu violoncelistul Yo Yo Ma şi cu un mare colecţionar de jazz pe care îl descoperim împreună, Radu Ciobanu

Sâmbătă, 25 iulie. Muzica este o cale minunată de a cunoaşte lumea, am putea să cercetăm toată viaţa şi nu vom epuiza vreodată mulţimea trăirilor, a conştientizărilor şi a frumuseţilor pe care ni le poate dezvălui. Dar trebuie să-i dăm o şansă. Şi după ce am descoperit că aici este izvorul, mai trebuie apoi să vrem să căutăm. Şi să perseverăm în căutările noastre. Şi acesta, atât de simplu, este drumul către o cunoaştere intrinsecă uimitoare.

Stranietate, iubire definitivă, poezie şi în acelaşi timp ceva mai realist nu cred să pot găsi, ceva care să ne înfigă adânc cu picioarele în pământ şi în acelaşi timp să ne dea aripi să zburăm şi idei să ne împlinim visele. Este Concertul pentru pian la patru mâini, de Alfred Schnittke. Interpretează pianistele Irina Schnittke şi Victoria Postnikova şi Orcheastra London Sinfonietta, dirijor Ghennadi Rojdestvenski. Înregistrare din Henry Wood Hall, Londra, 1991. Partitura este publicată. Pentru cine doreşte. La finalul lucrării v-am pregătit un scurt portret al compozitorului, unul din giganţii sec. XX, a doua jumătate.

Va urma tot o lucrare pentru două instrumente, Duo pt vioară şi violă KV 424 de Mozart, cu marele violonist Gidon Kremer (pe care de altfel îl amintesc în portretul lui Schnittke, fiind cel care a dat tonul definitiv la răspândirea lucrărilor lui Schnittke în occident). O lucrare care şterge tot etosul precedent şi ne limpezeşte (citeşte şi: „ne adună” sau „ne clarifică mintea, spiritul şi sufletul”) aşa cum numai marea muzică clasică o poate face. Interpreţi sunt Gidon Kremer (vioară) şi Kim Kashkashian (violă). Înregistrare din 1985, la Hamburg, unde Schnittke avea să ajungă doar peste câţiva ani profesor de compoziţie. Aşa e, lumea e mică.

Nu vă întrebaţi de ce am ales un duo şi încă un duo, şi să vedeţi câte altele în partea a doua a emisiunii? Nu, nu am premeditat asta. Dar sentimentul de comuniune, în vremuri care îl pun pur şi simplu în pericol, trebuie creat din ceva. Să ne luăm drept aliat muzica.

În partea a doua, violoncelistul Yo Yo Ma este vedeta care propune un program extraordinar în albumul său Appassionato (2008), cu piese în majoritatea lor transcripţii pentru cello, interpretate împreună cu mari artişti şi prieteni precum Isaac Stern sau Emmanuel Ax: Kabalevski, Saint Saens, Brahms, Gershwin, Vivaldi, Mendelssohn, John Williams, Enio Morricone. Tezaur. De ascultat!!!

Duminică, 26 iulie, vă invit să ne topim nu de căldură, ci de jazz. Da, revenim la jazz, cu invitatul ediţiei, dl. ing. Radu Ciobanu, din Bacău. Ce vă spuneam, că muzica este o cale de a cunoaşte lumea? Vom descoperi împreună o pasiune de o viaţă, care a sculptat un univers muzical în sine. Am numit ediţia, „Playlist de colecţionar”. Şi dacă numele următoare vă spun ceva, nu pierdeţi audiţia, mai ales că nu o veţi găsi nicăieri online după aceea: vor fi piese cu grupul Weather Report, cu marele basist Ron Carter, avem o piesă cu pianistul Charles Lloyd, John Surman şi universul lui suprarealist ne va propulsa imaginaţia în sferele cele mai înalte, iar la final, ne întâlnim cu eleganţa însăşi, Bill Evans. Nu vă spun mai mult, ca să fiţi curioşi. Dar aţi putea oare să vă închipuiţi că sunteţi în vreunul din marile cluburi de jazz, să zicem, Birdland din New York sau Porgy and Bess din Viena?

