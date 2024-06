22 iunie, de la 18.03: Premiera Turandot de Giacomo Puccini. la Opera Iași. Cum va fi? Invitat, regizorul Rareș Zaharia, la Univers Muzical cu Daniela Vlad

Pregătire muzicală: Adina Alupei, Simona Gâdei, Alina Andriuțî-Shemchuk, Mădălina Pancu.

Asistenți regie: Alexandra Marian, Ioana Antoci, Cristi Avram.

Asistenți scenografie: Maria Eșanu, Cătălin Târziu.

Dirijor cor: Manuel Giugula

Dirijor cor copii: Raluca Zaharia

scenografia este creată de Alessandra Boffelli Serbolisca.

Regia și luminile spectacolului poartă semnătura lui Rareș Zaharia,

La pupitrul dirijoral, maestrul David Crescenzi.

RAREȘ ZAHARIA

Regizor de operă cu studii muzicale urmate la Iași și licențiat în istoria artei la Bucureşti, Rareş Zaharia Rareş Zaharia a fost asistentul regizoarei Irina Brook în producția operei Giulio Cesare in Egitto de Georg Friederich Händel la Théâtre des Champs-Elysées, Paris, iar la Opera din Liège a fost asistentul lui Petrika Ionesco pentru regia, decorurile şi luminile operei Olandezul zburător de Richard Wagner.

Dar cea mai îndelungată ucenicie și probabil cea care l-a marcat cel mai mult ca asistent al lui Sivliu Purcărete, care i-a încredinţat și reluarea spectacolelor sale pe mari scene europene: Love and Other Demons de Peter Eötvös, premiera la Festivalul de la Glyndebourne 2008, reluat la Opera din Köln, Opera Strasbourg şi la Opera din Budapesta, Artaserse de Leonardo Vinci la Opera Regală din Versailles (premiera a avut loc la Opera din Nancy în 2012) şi dipticul lui Rahmaninov, Aleko şi Francesca da Rimini la Opera Nancy (premiera la Teatro Colon din Buenos Aires 2013).

Rareş Zaharia a fost primul şi, pînă în prezent, singurul regizor român selecţionat în Academia prestigiosului Festival de la Aix-en-Provence, la Bayerische Theatherakademie August Everding, la München (cu un proiect pentru opera Hamlet de Ambroise Thomas) şi la Academia de Operă de la Verona (cu un proiect pentru opera Isabeau de Pietro Mascagni).

Debutul regizoral a avut loc în 2009 la ONB, cu opera Don Pasquale de Gaetano Donizetti. Au urmat spectacolele Hamlet-fragments de Ambroise Thomas la Théâtre du Luxembourg la Paris, Otello de Giuseppe Verdi la Teatrul Liric Elena Teodorini din Craiova, Mandragola de Gianluca Verlingieri pentru Academia Festivalului de la Aix-en-Provence (proiect pentru care semnează regia şi libretul, precum şi decorurile şi costumele), Lady Sarashina de Peter Eötvös la Teatro Municipal Sao Luiz din Lisabona (pentru care semnează şi decorul şi luminile), Sânge vienez de Johann Strauss şi Don Carlo de Verdi (versiunea în 5 acte) la Opera Română Craiova, La Cenerentola de Rossini la Festivalul de Operă de la Sibiu, În Trup de Diana Rotaru la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti şi la Academia de Muzică Ghe. Dima din Cluj, Nabucco de Verdi la Opera din Regensburg şi When He Was Good de Ronnie Reshef la Beit Mazia Theatre. Rareş Zaharia a susţinut de asemenea un Masterclass de regie la Ierusalim, la Israeli Arts and Science Academy in cadrul International Masterclass of Vocal Arts Jerusalem (IMVAJ)

În 2022, a regizat Gala de la Opera Naţională Bucureşti în beneficiul Institutului Regional de Oncologie Iaşi cu soprana Lise Davidsen și tenorul Freddie De Tommaso

Dirijor: José Miguel Perez Sierra

Opera Română Craiova a efectuat turnee în Germania şi Elveţia cu spectacolele regizate de Rareş Zaharia care s-au bucurat de un mare succes de public şi critică. Otello a fost selectat în Festivalul Internațional Shakespeare de la Craiova. Pentru regia spectacolului Otello, Rareş Zaharia a primit Premiul de Excelenţă al Elena Teodorini Academy of Arts din Londra, opera În Trup a primit premiul CAMERA al UCIMR (Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România). Rareş Zaharia a obţinut premiul II la primul concurs internaţional de regie organizat de Festivalul de la Aix-en-Provence în 2014 cu un proiect intitulat Amore e Guerra după Cartea 8 de Madrigale (Madrigali guerrieri ed amorosi) de Monteverdi, precum şi locul al IV-lea la concursul organizat de Opera La Monnaie de la Bruxelles pentru regia operei Mitridate de Mozart în 2015.

Operele Otello şi Don Carlo regizate de Rareş Zaharia au fost înregistrate şi transmise de mai multe ori de TVR3, iar spectacolul În Trup a fost transmis în direct pe internet prin live-streaming de către UCIMR.

Între 2018 si 2021 Rareş Zaharia a fost directorul artistic al Centrului C. Bechstein de la Paris.

În 2019, Rares a susținut primul său Masterclass la Ierusalim la Academia Israeliană de Arte și Știință, ca parte a IMVAJ (International Masterclass in Vocal Arts Jerusalem). Alte Masterclass-uri s-au susținut în Franța, la Paris și în România, la București și Brașov.

Rareș a fost Consilier Muzical al Ministrului Culturii al României în 2016 și Director General Adjunct al Operei Naționale București pentru Stagiunea Centenarului în 2021. Din 2019, Rares urmează un doctorat în Muzicologie la Universitatea Națională de Muzică din București cu o teză despre conceptul de „operă în operă”.