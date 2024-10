Sting: „Banii sunt foarte importanţi doar atunci când nu îi ai”

feature de Nicolae Tomescu (redactor-șef Radio Iași)

Gordon Sumner, mai cunoscut sub numele de „Sting”, s-a născut la Newcastle upon Tyne, Anglia /2 octombrie 1951/…

Cariera sa, atât cu trupa „The Police”, din anii 1980, cât și ca artist solo, nu poate eclipsa calitățile compozitorului și actorului distins, chiar filantropia activă în cauze care acoperă o paletă diversă, de la ecologism la drepturile omului… „Sting” cântase cu mai multe grupuri înainte de a forma (în 1977), împreună cu bateristul Stewart Copeland și chitaristul Henri Padovani[1], „The Police”; noul trio a lansat single-ul „Roxanne” în primăvara anului 1978, dar acesta nu a impresionat. Mai târziu, în același an, „Sting”, Copeland și Summers au călătorit în jurul Statelor Unite ale Americii, cu o dubiță, cântând în cluburi mărunte[2]. A crescut interesul pentru primul lor album, „Outlandos d’Amour” (1978), acesta ajungând, în cele din urmă, în topurile britanice și apoi americane. „Roxanne” reeditat, precum și „So Lonely” inclusiv „Can’t Stand Losing You” au devenit single-uri de popularitate. Sting a scris majoritatea pieselor de pe album, așa cum făcea pentru majoritatea înregistrărilor grupului[3]. Tot în acest timp, a avut prima sa apariție în film /drama muzicală „Quadrophenia” (1978). Cu sound-ul său unic, grupul a continuat să atragă noi fani (cel de-al doilea album „Reggatta de Blanc”-1979). Marele muzician a scris cele mai importante două single-uri de pe album – „Message in a Bottle” și „Walking on the Moon”, însă compoziția instrumentală „Reggatta de Blanc”, creată de toți membrii grupului, a câștigat Premiul „Grammy” (pentru cea mai bună interpretare instrumentală rock) în 1980. Următorul lor album[4] a ajutat la consolidarea poziției în peisajul muzical; grupul a întreprins un turneu de intensitate în respectiva perioadă, reușind, totodată, să lanseze încă un album în anul următor[5]; tot atunci, Sting a abordat primul său rol principal în filmul (din 1982) „Brimstone and Treacle”[6]; „The Police” s-a reunit pentru încă un album de studio, „Synchronicity” (din 1983). „Every Breath You Take” a urcat în topul topurilor americane și britanice; în timp ce mulți au văzut melodia ca fiind romantică, povestea se referă, de fapt, la dragoste obsesivă…

După ce turneul de susținere a acestui album s-a încheiat (în 1984), „Sting” a decis ca trupa să ia o pauză; a început o carieră de artist solo, marcând un album de succes, „Visul țestoaselor albastre”, lansat în 1985[7], urmat de „The Soul Cages” (1991), „Ten Summoner’s Tales” (1993) și „Mercury Falling” (1996). În această perioadă, Sting a scris și a înregistrat o gamă variată de melodii, de la balade și piese instrumentale până la melodii optimiste[8]. Împreună cu explorarea vastului teritoriu muzical și experimentele făcute în acest sens, a găsit timp pentru actorie[9]. În 1999, Sting a lansat cel mai popular album solo de până atunci[10], „Brand New Day”/„Grammy” pentru cea mai bună interpretare vocală masculină în anul 2000…

În 2011, revista „Time” considera „Sting” drept una dintre cele mai influente 100 de personalități din lume… Dincolo de noi versiuni ale unor melodii mai vechi, a lucrat la un musical, inspirat din experiențele proprii ale copilăriei și din industria construcțiilor navale… În februarie 2014, pornea în turneul intitulat „On Stage”, împreună cu Paul Simon; 21 de concerte în America de Nord, cu o continuare la începutul anului 2015 (spectacole în Australia și Noua Zeelandă) și 23 de concerte în Europa (a vizitat „bătrânul continent”)… Pe 28 august 2015, era lansată „Mașina furată”, alături de cântăreața franceză Mylène Farmer… Pe 19 ianuarie 2016, Sting anunța noul turneu din America de Nord, susținut, de această dată, cu Peter Gabriel… La 18 iulie, același an, apărea, după o lungă perioadă, primul album rock al lui Sting („57th & 9th”); lansat la 11 noiembrie 2016, titlul se referă la intersecția din New York City pe care Sting a traversat-o, în fiecare zi, pentru a ajunge la studioul unde a fost înregistrată cea mai mare parte a albumului… La 4 noiembrie 2016, era știut faptul că artistul celebru susține un concert exclusiv pentru redeschiderea Bataclan-ului, un an după atacul terorist… Anunțat ca fiind câștigătorul premiului „Polar Music” 2017, Comitetul de premiere declarase: „În calitate de compozitor, Sting a combinat elementele clasice ale muzicii pop cu muzica virtuoasă, având deschidere către toate genurile și sunetele din întreaga lume.” În 2018, a programat un spectacol muzical, cu o poveste fascinantă, la Muzeul „Metropolitan”, onorându-l pe artistul Thomas School Cole din Hudson River… La 7 februarie 2018, Sting a jucat ca invitat special la importantul festival italian de muzică „Sanremo”, cântând „Muoio per te”, versiunea italiană a „Mad About You”, pe versuri scrise de prietenul și colegul său Zucchero Fornaciari, deopotrivă „Nu mă face să aștept” cu Shaggy… Al patrulea album al lui Sting, intitulat „My Songs”, a fost lansat pe 24 mai 2019; în sprijinul acestuia, un turneu mondial numit „My Songs Tour” a început pe 28 mai 2019, în Paris, și s-a încheiat pe 2 septembrie 2019 în New Mexico; turneul urma să fie reluat în acest an (2020), în perioada 22 mai-2 septembrie, la „Palatul Caesars” din Las Vegas, Nevada…

[1] Padovani a fost înlocuit, ulterior, de chitaristul Andy Summers…

[2] Cum ar fi „CBGB”, un paradis punk rock din New York…

[3] Deși a fost, adesea, identificat ca parte a scenelor muzicale punk și new wave, „The Police” a propus un sound greu de definit/identificat, plin de influențe – de la jazz la rock progresiv…

[4] „Zenyatta Mondatta” (1980) a dezvăluit hituri precum „Nu sta atât de aproape de mine” și „De Do Do Do, De Da Da Da”…

[5] „Every Little Thing She Does Is Magic”/„Ghost in the Machine” (1981) a ajuns în topul topurilor…

[6] A contribuit la partitură și a scris o piesă, „Spread a Little Happiness”, pentru coloana sonoră, care a devenit un hit solo…

[7] La înregistrări, a lucrat cu mai mulți muzicieni de jazz – inclusiv cu Branford Marsalis. Sting a continuat să lanseze albume solo de succes, printre care „Nothing Like the Sun” (1987)…

[8] A găsit succes în top-uri, cu single-uri precum „Englishman in New York”, „If I Lose My Faith in You” și „Fields of Gold”…

[9] A apărut în mai multe filme, inclusiv în drama de science-fiction „Dune” (1984) și în popularul film britanic „Lock, Stock”, în „Two Smoking Barrels” (1998). A lucrat la coloanele sonore ale producțiilor „The Mighty” (1998), „The Thomas Crown Affair” (1999) și „The Emperor’s New Groove” (2000)…

[10] Albumele ulterioare s-au intitulat: „All This Time” (2001), „Sacred Love” (2003) și „Songs from the Labyrinth” (2006)/un fel de reproducere a muzicii englezești din anii 1600…