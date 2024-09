Nicolae Botgros: „Muzica este icoana vieții, un altar frumos”

Maestrul Nicolae Botgros, magician al viorii, cel care asigură (din 1978) conducerea Orchestrei Populare «Lăutarii»-Chișinău, fără a se referi la aspirația de a fi întâiul – în timp, în rang, în drepturi, mânuiește bagheta de dirijor odată cu arcuşul, spectatorii/telespectatorii/ascultătorii apreciind măiestria şi talentul a tot ceea ce face…

În 2010, transmiteam spectacolul aniversar extraordinar „Orchestra Națională de Muzică Populară «Lăutarii». 40 de ani de la fondare” (pe baza unui parteneriat conceput de mine și de domnul Nicolae Botgros):

VIDEO: spectacol organizat în 19 decembrie anul invocat, „Palatul Național” din Chișinău) de Asociația Cultural-Artistică „Lăutarii”

Istoria succesului lui Nicolae Botgros (născut pe 25 ianuarie 1953) este reprezentată de povestea unui „băiat simplu”, originar din satul Badicu-Vechi, raionul Cahul, care a devenit „rege” al muzicii populare: „De pe la 7 anișori am plecat, împreună cu tatăl meu și cu fratele Vasile, să cânt pe la nunți. Fiind o familie numeroasă, eram nevoiți să muncim din greu. Eu, tata și fratele Vasile am ținut casa”… A studiat la „Școala de Iluminare Culturală” din Soroca. Acolo a asistat la un concert de-al „Lăutarilor”, orchestră fondată în anul 1970, în cadrul Filamornicii, de renumitul interpret Nicolae Sulac, dirijori fiind compozitorul şi violonistul Mircea Oţel, apoi trompetistul Gheorghe Usaci. A debutat, ca dirijor, cu orchestra „Ciocîrlia” din Edineţ,. În 1973, s-a mutat în Chișinău, devenind, mai întâi, violonist în Orchestra „Mugurel„ a Filarmonicii de Stat din RSSM, apoi violonist la „Joc”. A dus faima muzicii populare în numeroase țări europene, în toate ţările din spațiul ex-sovietic, în Statele Unite ale Americii, Australia, Noua Zeelandă. Este „Artist al Poporului”, „Cavaler al Ordinului Republicii”… Afirmă: „Interpreți adevărați sunt mai puțini. Eu am rămas surprins în anii 90 ai secolului al XX-lea, când am venit pentru prima dată aici, că muzica populară era «colbuită» de artiști. Iar acum, toți intepreții buni de muzică ușoară și de muzică clasică tind să cânte muzică populară. Ceea ce este un lucru mare. Și, ca să ne lăudam și noi un pic, «Lăutarii» au scos la lumină adevărata muzică populară, au șters-o de praf și au așezat-o acolo unde îi este locul. Pentru că muzica este icoana vieții, un altar frumos”…

În ziua de 19 decembrie 2010 (VIDEO), au încântat, prin evoluția lor pe scenă: Nicolae Glib, Lidia Bejenaru, Nicolae Ciubotaru, Doina Sulac, Ioana Căpraru, Nicu Mâţă ş.a.; invitaţi de onoare au fost Irina Loghin, Ovidiu Barteş, Stana Stepănescu, Adriana Antoni…

În cea de-a doua zi, publicul a avut parte de Adriana Ochişanu-Botgros, Ion Paladi, Anişoara Dabija, Natalia Barbu, de invitaţii de onoare din România – Irina Loghin, Marcel Pavel, Dinu Iancu-Sălăjanu, Petrică Mâţu-Stoian, Niculina Stoican, Margareta Clipa, Angelica Fluture, Nicuşor Iordan şi Paula Pascu…

Solişti instrumentişti: Cornel Botgros, Boris Rudenco, Vladimir Duminică, Adam Stângă, Dumitru Hanganu, Sergiu Cojocaru, Radu Munteanu, Igor Tofan, Radu Daud ş.a.

