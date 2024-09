Turneul Pianul Călător – CLASIC, ediţia a 12-a, începe pe 12 mai cu concerte la Piatra Neamţ, Roman şi Bârlad

Noua ediţie – ce poartă numărul 12 – a turneului naţional al pianistului Horia Mihail intitulat Pianul călător începe pe 12 mai la Piatra Neamţ.

Un program cu tema… Clasic, ce alătură trei celebre sonate şi o fantezie pentru pian solo de Haydn, Mozart şi Beethoven, pilonii clasicismului vienez, va încânta publicul care revine de fiecare dată cu plăcere în sălile de concert sau în aer liber, pentru a asculta un nou recital sau concert Pianul călător, susţinut de pianistul Horia Mihail.

Aşadar, turneul anului 2022 începe pe 12 mai, la Piatra Neamţ, continuă pe 13 mai, la Roman, unde se află unul dintre pianele călătoare puse la dispoziţia Radio România pentru acest proiect şi pe 14 mai, la Bârlad, când va ajunge la Pavilionul “Marcel Guguianu”, în contextul Nopţii muzeelor şi va merge mai departe până la mijlocul iunie, ajungând în întreaga ţară, al-ternând recitalurile şi concertele cu orchestra.

Era greu de prevăzut ce va urma atunci când a început totul, în 2011, pornind de la o poveste găsită în cărţile de istoria muzicii. Povestea era cea a turneului lui Franz Liszt din 1846-1847, care a venit însoțit de pianul său Erard, într-o zonă în care acest instrument încă nu ajun-sese, călătorind pe teritoriul a ceea ce avea să devină mai târziu o parte din România.

În ultimul deceniu, Horia Mihail a vizitat zeci de oraşe din ţară însoţit de pianul călător sau cântând pe pianele din oraşele în care a ajuns, susținând peste 200 de concerte. Acum, cele 5 piane călătoare puse la dispoziţie de Radio România, sunt încredinţate comunităţilor din Tulcea, Caracal, Deva, Alba Iulia şi Roman, dar drumul lor a fost mai lung şi, uneori fără să se oprească mai mult de o seară, a trecut prin multe oraşe care încă au nevoie de piane de concert.

Trecerea acestui turneu prin oraşe mai mici ale ţării şi rămânerea pianelor de concert la dispoziţia unor astfel de comunităţi este o modalitate de a pune în evidenţă potențialul activităților culturale pentru a promova incluziunea socială. Artele sunt pentru toată lumea şi pot contribui la reinventarea celor de lângă tine. De obicei activitățile culturale joacă un rol mic în zona definită oficial ca parte componentă a incluziunii sociale. Chiar şi aşa, ele pot aduce o contribuție valoroasă şi pot creea soluții cheie, contribuind la dezvoltarea încrederii în sine, spiritului comunitar şi a responsabilității care ajută comunitățile să inițieze şi să asigure proiecte pentru a se regenera. Anul acesta, la concertele din cadrul turneului naţional Pianul călător este acordată intrarea liberă tuturor refugiaţilor ucraineeni, ca o dovadă de solidaritate şi preocupare și pentru echilibrul emoțional al acestor oameni, care sunt nevoiţi să îşi găsească liniştea şi siguranţa pe alte meleaguri decât cele ale ţării din care vin, ca urmare a războiul ce creează adevărate tragedii pentru milioane de oameni.

www.pianulcalator.ro

ITINERAR

Recitaluri şi concerte cu orchestra

Haydn, Mozart, Beethoven

12 mai, ora 17.30 – Piatra Neamţ, Sala “Calistrat Hogaş” a Consiliului Judeţean

13 mai, ora 19 – Roman, Casa de cultură

14 mai, ora 20 – Bârlad, Pavilionul “Marcel Guguianu”

16 mai, ora 19 – Alba Iulia, Spaţiul Muzeal Principia

17 mai, ora 19 – Deva, Sala Pro Arte

19 mai, ora 19 – Bucuresti, Sala Radio

20 mai, ora 19 – Caracal, Teatrul Naţional

26 mai, ora 19 – Braşov, Sala Patria – concert cu Filarmonica din Braşov

2 iunie, ora 19 – Tulcea, Teatrul “Jean Bart”

8 iunie, ora 19 – Bucureşti, Sala Radio – concert cu Orchestra de Cameră Radio

17 iunie, ora 19 – Constanţa, Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” – în aer liber

Program muzical

Recitaluri solo

Haydn – Sonata nr. 59 în Mi bemol major

Mozart – Fantezia în do minor KV 475

Mozart – Sonata în do minor KV 457

Beethoven – Sonata în do minor nr. 8 op. 13 „Patetica”

Concerte cu orchestra

Beethoven – Concertul nr. 5 op. 73 în Mi bemol major pentru pian şi orchestră „Imperialul” (Braşov, 26 mai)

Mozart – Concertul nr. 20 în re minor pentru pian şi orchestră KV 466 (Bucureşti, 8 iunie)

Producător: Pro Contemporania

Coproducător: Radio România

Cu sprijinul: JTI, Ade Gas Oil, Sense, Senia Music, Aqua Carpatica, Alliance Healthcare.

Parteneri media: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Regional, Mediatrust, România TV, Liternet, Agenţia de carte, Observator cul-tural, Viewfinder Solutions, The Culture Club, Mişcarea de rezistenţă, Accent TV, Tam Tam

Parteneri culturali şi organizatori locali : Orchestrele şi Corurile Radio România, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, Casa de Cultură din Roman, Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad, Primăria Municipiului Alba Iulia, Centrul Cultural Drăgan Muntean Deva, Primăria Municipiului Deva, „Colegiul Naţional Decebal” din Deva, Primăria Caracal, Asociaţia Fii şi Prietenii Caracalului, Teatrul Naţional Caracal, Filarmonica de Stat din Braşov, Teatrul Jean Bart din Tulcea, Teatrul Naţional de Operă şi Balet “Oleg Danovski” din Constanţa