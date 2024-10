TUIASI a găzduit un eveniment unic în România: faza regională a unei olimpiade interdisciplinare de robotică, iar o echipă va merge în finala pe țară

Publicat de Andreea Drilea, 29 martie 2023, 10:24



Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) a găzduit un eveniment pilot și unic în România, o competiție interdisciplinară pe integrarea roboților industriali, în colaborare cu FANUC – producător japonez de roboți. Acest concurs, numit [TUIasi] Industrial Robotics Competition, a avut loc în perioada 24 – 26 Martie 2023 și a reunit studenți din cinci facultăți care au în curriculum cursuri de robotică, pentru a dezvolta și demonstra abilitățile lor în domeniul roboticii industriale.

Tinerii care au luat parte la competiție provin de la facultățile de Automatică și Calculatoare, Mecanică, Inginerie Electrică, Energetică și Informatică Aplicată, Construcții de Mașini și Management Industrial și Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației.

Din cei 36 de studenți înscriși care au urmat programul complementar de pregătire în perioada 26 ianuarie – 22 martie 2023, sub coordonarea șef lucrări dr. ing. Carlos Pascal și asist. univ. drd. ing. Florian Brașoveanu, 20 au finalizat programul de pregătire și au format zece echipe care au concurat pentru obținerea calificării la faza națională.

Echipele au avut ca sarcină rezolvarea unui scenariu destul de complicat, incluzând depozitarea de piese, trasee cu traiectorii liniare și circulare, sistem de vedere artificială, crearea de interfață pentru beneficiar. Această provocare a necesitat conceperea, parametrizarea, implementarea și testarea unor diverse rutine software pe cele trei celule robotice industriale disponibile în cadrul concursului.

Jurizarea a fost realizată de cadre didactice din TUIASI alături de reprezentanți ai unor companii din zona de robotică industrială, precum BorgWarner, Cenit, Tech-Con și Automation Ind. Machine. Președintele comisiei de jurizare a fost prof. univ. dr. ing. Doru Pănescu, de la Facultatea de Automatică și Calculatoare a TUIASI. Acesta a remarcat faptul că toți studenții participanți au fost câștigători fiindcă au terminat probele de concurs după ce au dus la îndeplinire toate cele solicitate în competiție.

„Am remarcat faptul că studenții din anii mai mari au reușit să prezinte soluții complete, mai aproape de optim, iar cei aflați la începutul facultății au putut deja să înțeleagă ce înseamnă lucrul cu roboții industriali, ce cunoștințe diverse sunt necesare. Eu sper că ei au căpătat mai multă încredere că anii de facultate ce vor urma le sunt necesari, deoarece îi vor ajuta să rezolve problemele lumii reale, cu atât mai bine cu cât vor ști să facă mereu legătura între teorie și practică. Iar cei care sunt undeva la mijlocul parcursului lor de licență au putut să-și valideze unele cunoștințe și au putut să vadă ce înseamnă ingineria: și teorie, și matematică, fizică, programare, dar înseamnă și creativitate”, a declarat prof. univ. dr. ing. Doru Pănescu.

Departajarea primelor trei echipe – două de la Facultatea de Automatică și Calculatoare și una de la Facultatea de Mecanică (Maria Gabriel Fodor & Teodor Gorghe; Nicolae Taradaciuc & Alex Munteanu și Chiril Rotaru & Costin Ilco) – a fost un proces dificil pentru juriu, fiindcă rezultatele acestora au fost foarte apropiate. În final, clasamentul a fost decis după urmărirea probei video, iar decizia juriului a fost că echipa formată din Nicolae Taradaciuc și Alex Munteanu va participa la Olimpiada Națională Fanuc – WorldSkills, care se va desfășura la Cluj-Napoca în perioada 26 – 27 aprilie 2023.

„M-a impresionat pregătirea tehnică a echipelor participante, asumarea și implicarea studenților ca membri ai echipei. Am apreciat în mod particular creativitatea, competențele tehnice și soluțiile personalizate pe care studenții le-au demonstrat în cadrul concursului. Consider că în momentul în care au conștientizat importanța și puterea muncii în echipă, au identificat aspectele esențiale ale succesului, pe care le regăsim și în compania noastră”, a precizat Radu Rusu, membru al juriului, senior automation engineer la compania BorgWarner.

În programul de pregătire care va urma pentru Olimpiada Națională vor fi angrenate toate cele trei echipe care s-au clasat pe podium la etapa locală.

(Comunicat de presă)