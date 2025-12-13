Programul ”Vino Acasă” al Cofindustria România, inițiat de Giulio Bertola, schimbă vieți: Din Torino-Italia, familia Filimon revine definitiv acasă, în România.

Publicat de Andreea Drilea, 13 decembrie 2025, 07:28 / actualizat: 13 decembrie 2025, 8:29

Ziua de joi, 11 decembrie 2025, a marcat unul dintre cele mai emoționante momente ale Galei „Awards for Excellence”, organizată la București de Confindustria România.

În fața a sute de invitați, familia Filimon Florin și Livia, din Torino, a fost premiată pentru decizia fermă de a reveni acasă, în România, prin intermediul programului „Vino Acasă”.

Vizibil emoționată, Livia Filimon a urcat pe scenă și a spus printre lacrimi: „Mulțumesc, Confindustria… plâng pentru că, într-adevăr, vreau Acasă.”

Declarația ei reflectă experiența multor români plecați, care simt nevoia de întoarcere la familie, identitate și rădăcini.

Familia Filimon și-a planificat cu atenție revenirea în România.

Livia Filimon și-a găsit un loc de muncă în România prin intermediul programului, în parteneriat cu LIDL România.

Florin Filimon participă la interviuri și procesul de angajare oferit prin același proiect.

Programul „Vino Acasă”, inițiat de Giulio Bertola și coordonat de Confindustria România, este dedicat românilor din diaspora care doresc să se întoarcă în țară și să se reintegreze profesional și social.

Programul „VINO ACASĂ” oferă un cadru structurat, bazat pe cinci piloni principali, care acoperă toate aspectele esențiale pentru o revenire sigură: sprijin pentru angajare, acces la servicii medicale suplimentare, consultanță educațională, facilități de creditare, suport în proceduri administrative.

Familiile beneficiază de sprijin personalizat în toate etapele: pregătirea pentru plecare, relocare, angajare și reintegrare socială.

Inițiatorul Giulio Bertola a construit un mecanism care funcționează și produce rezultate concrete. Prin Confindustria România, a creat un model european de sprijin pentru diaspora, capabil să transforme planul de întoarcere într-o realitate.

Premiul acordat familiei Filimon simbolizează impactul programului și confirmă că revenirea acasă poate fi facilitată atunci când există o structură coerentă și empatică.

Tot mai mulți români din Italia aleg să revină acasă, atrași de oportunități profesionale, stabilitate și apropierea de familie. Comunitatea românilor din Torino numără în prezent aproximativ 43.000 de persoane, cu un trend ușor descendent față de perioada pre-pandemică, semn că mulți aleg să revină în România.

Participarea în programul „Vino Acasă” este gratuită și accesibilă pe site-ul oficial: www.vino-acasa.ro.

Pentru familia Filimon, revenirea de la Torino la Răcăciuni, județul Bacău, marchează începutul unui nou capitol al vieții, acasă, la rădăcini.

Ieri, premiați la București, astăzi Livia și Florin Filimon, deja, adresează o invitație pentru duminică, 14 decembrie 2025, ora 15:00, la un eveniment cultural în Răcăciuni, județul Bacău, inspirat de o recență realizare în Torino – Italia: cartea ”CALENDARUL SUFLETULUI ROMÂNESC”. Obiceiuri, tradiții, mituri și legende lunare din cultura populară”, autoare Livia Filimon

„De la București la rădăcini-Răcăciuni… pregătiri de ultim moment pentru lansarea cărții „Calendarul sufletului românesc”, alături de muzeograful Iulian Bucur.Venim cu emoție, cu dor de acasă și cu drag de tradiție, să aducem în fața comunității o lucrare născută din iubire pentru rădăcinile neamului nostru.Vă așteptăm cu inimile întoarse spre rădăcinile neamului românesc.Duminică 14 decembrie, ora 15:00, la Muzeul Pr. Vasile Heisu din Răcăciuni, județul Bacău „, transmitea Livia Filimon.

În cadrul aceluiași eveniment, au mai fost premiați antreprenorii Sebastian și Ioana Jitariu, producători de vinuri certificate ecologic – CRAMA JITAR -, comunia Frumușița, județul Botoșani. Este vorba despre o familie tânără care, după 7 ani în Italia, a revenit în România, împreună cu cele două fetițe (10 și 7 ani). Revenirea lor, însă, a fost pe cont propriu.

„Poate că ne-ar fi fost mai simplu, dacă ar fi existat și am fi putut beneficia de un asemenea program, precum este programul VINO ACASĂ. Sperăm să fim cât mai mulți, noi, cei care revenim acasă și care vom contribui la dezvoltarea țării natale. Este important că acum, se poate vorbi despre o întoarcere în condiții susținute, încurajatoare și demne”, punctau Sebastian și Ioana Jitariu.

Pentru România, este o dovadă că diaspora este pregătită să revină, atunci când există sprijin real și organizare coerentă.

În cadrul Galei „Awards for Excellence”, au mai fost acordate premii persoanelor și companiilor italiene care activează în România, precum și unor jurnaliști și parteneri instituționali români care s-au remarcat, prin activitățile desfășurate în anul 2025.

Petronela Cotea Mihai, redactor Radio Iași