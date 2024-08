Profitabilitatea Antibiotice Iaşi a crescut cu 38%, anul trecut

Producătorul român de medicamente generice Antibiotice Iaşi a obţinut în anul 2022 venituri din vânzări de 100 milioane de euro în contextul unei profitabilităţi în creştere cu 38%, potrivit unui comunicat al companiei, transmis joi AGERPRES.

În anul 2022, creşterea fără precedent a tarifelor pentru principalele utilităţi şi carburanţi precum şi mărirea implicită a preţurilor materiilor prime, au condus la o creştere alarmantă a inflaţiei, pe fondul instabilităţii create de conflictul din Ucraina, subliniază sursa citată.

‘Acest context a reprezentat o adevărată provocare în a găsi soluţii şi a menţine un echilibru între aceste preţuri care au escaladat foarte mult, ajungând chiar la dublare şi preţurile medicamentelor care, după cum se ştie în România sunt strict reglementate. În aceste condiţii, am reuşit o acomodare a structurilor de producţie, a structurilor de consum, am inovat procese, am crescut randamente, am redus amprenta de carbon a companiei, am reaşezat sistemul de salarizare şi motivare a angajaţilor, astfel încât, în anul 2022, am avut o creştere a veniturilor din vânzări de 32%, ajungând la afaceri de aproape 100 milioane euro. Aceste rezultate se înscriu în planul de business multianual ‘The Future Together 2030′, care a stat la baza încheierii recentului acord de consultanţă cu Banca Europeană de Investiţii în vederea dezvoltării companiei’, a declarat Ioan Nani, director general Antibiotice Iaşi.

Din cele aproximativ 100 milioane euro venituri din total vânzări (482,7 milioane lei) obţinute în anul 2022, veniturile din piaţa internă au fost de 298,6 milioane lei, în creştere cu 32,9% comparativ cu valoarea din anul 2021.

În perioada de referinţă, Antibiotice a obţinut un profit brut 41,9 milioane lei, cu 38% mai mare comparativ cu anul 2021.

Potrivit companiei, eficienţa activităţilor producătorului de medicamente este semnificativ influenţată de valoarea taxei clawback care a fost de 31,3 milioane lei şi care cumulată cu valoarea profitului brut asigura un profit de 73,2 milioane lei.

Profitul din exploatare a înregistrat o valoare cu 28% mai mare în comparaţie cu valoarea planificată, ajungând la finalul anului 2022, la 45,7 milioane lei.

Gradul de îndatorare al companiei, determinat ca raport între total datorii şi total activ, a fost de 25%.

Din totalul vânzărilor valorice ale companiei în anul 2022, vânzările de medicamente cu prescripţie medicală (RX) reprezintă 83,6%, în creştere cu 16% (320,4 milioane lei în 2021 – 371,6 milioane lei în 2022), conform CEGEDIM Sell Out Romania decembrie 2022. Cel mai reprezentativ segment de vânzare pentru acest tip de medicamente îl reprezintă segmentul hospital, care a înregistrat o creştere valorică semnificativă, cu 20,8% (112,4 milioane lei în 2021 – 135,8 milioane lei în 2022). Principalele produse valorificate pe segmentul hospital sunt medicamentele antiinfecţioase injectabile, pentru care Antibiotice deţine singura capacitate de producţie certificată GMP din România.

De asemenea, portofoliul de medicamente fără prescripţie (OTC) al companiei a înregistrat o creştere valorică cu 7,7% (67,8 milioane lei în 2021 – 73,1 milioane lei în 2022).

‘La începutul anului 2022 Antibiotice a reuşit într-un timp extrem de scurt să producă întreaga cantitate de iodură de potasiu pe care autorităţile au considerat-o necesară pentru populaţie în cazul unui dezastru nuclear. Acest lucru a arătat capabilitatea companiei de a se concentra în momente de criză şi de a răspunde nevoilor economiei româneşti’, se mai arată în comunicatul citat.

Valoarea exportului de substanţe active a crescut cu 45% în anul 2022 comparativ cu valoarea obţinută în 2021, de la 52,4 milioane lei, la 75,7 milioane lei.

Potrivit comunicatului, Antibiotice este singura companie din România care deţine un flux pentru realizarea biosintezei unei game de substanţe active, pentru uz farmaceutic, care au la bază bacteria streptomices noursey, sub formă de nistatină standard, compactată şi micronizată. Aceste substanţe active reprezintă cele mai vândute produse la export ale Antibiotice, în peste 50 de ţări din întreaga lume.

În anul 2022, Antibiotice a livrat pe pieţele internaţionale medicamente în valoare de 108,4 milioane lei, în creştere cu 22% comparativ cu anul 2021. Principalele pieţe pe care s-au înregistrat creşteri în vânzările de medicamente marca Antibiotice au fost: Regatul Unit al Marii Britanii, Vietnam, Canada, Danemarca, Irak, Azerbaidjan, Moldova, Canada.

Cele mai vândute produse finite la export sunt medicamente de top în terapeutica antiinfecţioasă injectabilă pentru care Antibiotice deţine cote de piaţă de 30-60% în teritorii reglementate, precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie sau Vietnam. Vânzările pe piaţa SUA reprezintă aproximativ 22% din valoarea exportului de produse finite al companiei Antibiotice.

Valoarea investiţiilor derulate în anul 2022 a fost de 47,48 milioane lei, ceea ce reprezintă aproximativ 90% grad de realizare faţă de valoarea planificată (53 milioane lei). Un obiectiv major de investiţii l-a constituit inaugurarea fabricii de produse topice (preparate cu aplicare locală), care este una dintre cele mai moderne din Europa şi care va dubla capacitatea de producţie existentă pe acest segment. Investiţii importante au fost realizate şi pentru trecerea către energie verde, implementarea de noi tehnologii sustenabile şi optimizarea proceselor de fabricaţie, care au contribuit la maximizarea randamentelor afacerii şi optimizarea cheltuielilor.

(AGERPRES/FOTO – imagine ilustrativă)