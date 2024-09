Muzeul de Artă Piatra Neamț: Conferința „ROMÂNIA REGELUI CAROL I”

Împreună cu Asociația Profesorilor de Istorie Neamț și Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra Neamț vă invităm la un eveniment de excepție dedicat celebrării Zilei de 10 Mai, devenită oficial, prin legea 189/2021, Ziua Independenței de Stat a României.

Manifestarea oferă prilejul evocării României Regelui Carol I și îl va avea ca invitat pe domnul academician Gheorghe Cliveti, directorul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol”, Filiala Iași a Academiei Române.

Personalitate marcantă a istoriografiei românești, istoricul Gheorghe Cliveti are ca domenii de cercetare istoria modernă a României, istoria Europei, istoria relațiilor internaționale, istoria politică și a instituțiilor, istoria socială, concepte, metodologii. În anul 1980 a început o prestigioasă carieră universitară la Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, unde a urcat pe rând toate treptele didactice: asistent (1980), lector (1992), conferenţiar (1994), profesor (1997), șef al Catedrei de istorie universală (1996–1997) şi al Catedrei de istorie modernă (1998–2012). A coordonat, începând cu anul 2009, Programul de cercetare „România în relaţiile internaţionale (sec. XVIII-XXI)”, la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”. Este autorul a numeroase cărți, studii și articole apărute în țară și în străinătat între care: România şi Puterile Garante (1856–1878), (1988, ed. II, 2020); Izvoarele istoriei relaţiilor internaţionale. Epoca modernă (1993); Liberalismul românesc. Eseu istoriografic (1996); România şi crizele internaţionale. 1853–1913, (1997); Istoria Partidului Naţional Liberal, (2000, în colab.); Concertul european. Un experiment din relaţiile internaţionale din secolul XIX, (2006); Europa franceză şi cauza română. 1789–1871, (2010); România şi „alianţele germane” (1879–1914), (2015); România modernă și „apogeul Europei”.1815–1914, (2018); La révolution de 1821 et la restauration du règnes autochtones dans les Principauté Roumaines, (2020) ș.a. A coordonat volume dedicate unor personalități importante ale culturii românești: academicienii Gheorghe Platon și Alexandru Zub, istoricii Vasile Cristian, Vasile Russu, Dumitru Vitcu ș.a. Redactor-şef adjunct al „Anuarului Institutului de Istorie și Arheologie «A. D. Xenopol»” din Iași (din 2008), membru în colegiile de redacţie ale revistelor „Romanian Journal of Modern History” şi „Acta Bacoviensia” (2010). A primit premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române (1988). A fost distins cu Medalia „Dimitrie Cantemir” a Academiei de Științe a Moldovei (2017), Diploma de Recunoștință din partea Academiei de Științe a Moldovei (2017), Diploma de Merit din partea Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei (2017). Este membru de onoare al Institutului de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca (2020) și Professor emeritus al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași.

Publicul nemțean va avea astfel privilegiul de a audia una din cele mai avizate voci în domeniul perioadei moderne a istoriei României. Conferința „România Regelui Carol I” se va desfășura la Muzeul de Artă Piatra-Neamț, miercuri, 10 mai 2023, începând cu ora 13.30. În deschidere, elevii instituției de învățământ partenere vor susține un recital vocal-instrumental.