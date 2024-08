Iași: Eveniment de diseminare în cadrul proiectului Erasmus Plus „iNTANGIBLE: digitizing intangible cultural heritage amidst the digital shift”

Complexul Muzeal Național „Moldova”, în calitate de lider al proiectului Erasmus Plus în domeniul educației și formării profesionale, intitulat „iNTANGIBLE: digitizing intangible cultural heritage amidst the digital shift”, anunță organizarea în data de 3 noiembrie 2023, cu începere de la ora 17.00, la Palatul Culturii din Iași, în Sala „Ștefan Procopiu”, a evenimentului de diseminare programat a avea loc la finalul perioadei de implementare.

Proiectul „iNTANGIBLE: digitizing intangible cultural heritage amidst the digital shift” are la bază un parteneriat de cooperare finanțat prin programul Erasmus Plus al Uniunii Europene, acțiunea cheie 2, parteneri fiind Academia Română – Filiala Iași, prin Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Departamentul de Etnologie, organizația Innovation Hive, din Larissa, Grecia, Radiona Makerspace din Zagreb, Croația și StandOutEdu din Nicossia, Cipru. Scopul proiectului este să vină în întâmpinarea cerințelor în creștere din sectorul patrimoniului cultural imateriale prin dezvoltarea unui cadru inovator pentru digitizarea patrimoniului, precum și prin furnizarea de instrumente de formare în domeniul prezervării patrimoniului prin digitizare, promovare și accesibilizare.

În cadrul evenimentului de diseminare reprezentanți ai Muzeului Etnografic al Moldovei și ai Secției Relații publice, marketing, logistică, proiecte, programe vor prezenta principalele rezultate ale proiectului, cu scopul de a le duce mai departe, în comunitate, și de a transmite cunoștințele dezvoltate în acest context către un număr cât mai mare de beneficiari finali. Cu acest prilej, va fi lansat „iNTANGIBLE: Digitizarea patrimoniului cultural imaterial în contextul tranziției digitale. Manual pentru specialiști”, semnat Ioana Baskerville și Adina Hulubaș, cercetători ai Academiei Române – Filiala Iași. Manualul include contribuții de la întreaga echipă de proiect și este publicat prin grija Editurii Palatul Culturii din structura liderului de proiect.

COMUNICAT DE PRESĂ