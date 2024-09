Galaţi: Noua Unitate de Primiri Urgenţe a fost inaugurată la Spitalul Judeţean

Noua Unitate de Primiri Urgenţe (UPU) a Spitalului Judeţean Galaţi a fost inaugurată, joi, fiind vorba de investiţie de peste 7 milioane lei, cu fonduri europene prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, informează Biroul de presă al Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi.

Potrivit sursei citate, valoarea totală a investiţiei este de 7.034.073 lei, din care peste 3,1 milioane lei pentru dotarea cu echipamente şi mobilier medical – computer tomograf, incubator pentru transport, aparat radiologie, electrocardiograf 12 canale, ventilator transport pacienţi, negatoscop, developeză automată, injectomate, monitoare funcţii vitale complet echipate, paturi brancard tip UPU, paravane mobile, căruţ instrumentar, bănci pentru sala de aşteptare, scaune, fişete şi rasteluri pentru depozitarea şi arhivarea documentelor.

‘Am inaugurat una dintre cele mai moderne şi mai dotate UPU din regiunea noastră. Era mare nevoie de noul spaţiu, mai ales în condiţiile actuale ale pandemiei de coronavirus. Am dublat suprafaţa secţiei, de la 700 la peste 1.400 de mp, am dotat-o cu un computer tomograf ultraperformant, care a costat peste două milioane de lei, şi au fost reconfigurate circuitele medicale, astfel încât să scadă timpul de aşteptare. Noul spaţiu a fost dotat cu aparatură şi mobilier medical, iar de astăzi UPU are şi un incubator de ultimă generaţie pentru transportul nou-născuţilor cu elicopterul Smurd. De asemenea, a fost construită şi o zonă pentru accesul ambulanţelor, pentru ca pacienţii să fie preluaţi mult mai repede de către personalul medical. A fost amenajată şi o nouă sală de aşteptare, astfel că acum există aproape 60 de locuri pe scaune, de şase ori mai multe faţă de cele existente înaintea extinderii UPU Galaţi, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

Acesta a adăugat că se află în licitaţie un proiect prin care se va conecta UPU cu heliportul care va fi construit pe acoperişul parcării supraetajate.

‘Practic, UPU şi heliportul pentru elicopterul SMURD vor fi conectate printr-o pasarelă prevăzută cu lifturi exterioare, astfel încât pacienţii aflaţi în stare gravă să fie preluaţi cât mai repede’, a precizat Fotea.

În luna septembrie, la UPU a Spitalului Judeţean Galaţi s-au prezentat peste 5.500 de pacienţi. AGERPRES