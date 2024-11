Două premiere de film pentru ieșeni la Cinema Ateneu

Publicat de , 19 februarie 2021, 13:48

Cinema Ateneu continuă să aducă cinefililor filme europene în premieră, urmând ca în perioada următoare să fie incluse în program titluri mult așteptate.

Servants/Servitorii, în regia lui Ivan Ostrochovský, cu Vlad Ivanov în rol principal, are premiera pe 26 februarie 2021. Într-o manieră alb-negru, filmul aduce în atenție un subiect controversat – colaborarea preoților cu regimul totalitar.

Tot în premieră, rulează și Adevărul / The Truth, povestea unei dive ce are parte de toată iubirea și admirația bărbaților, dar care are o relație complicată cu propria fiică. Filmul descrie o reuniune furtunoasă între actriță și fiica ei, după ce vedeta și-a publicat memoriile scandaloase.

Traducătorii / Les traducteurs are la bază câteva fapte reale din spatele romanului de succes semnat de Dan Brown, „Inferno”, care în 2013 și-a ținut traducătorii în locații secrete din Italia, timp de două luni, pentru a înlătura riscul scurgerii manuscriselor. În film, nouă traducători se reunesc pentru a lucra la ultima parte a unei trilogii de mare succes internațional.

Nominalizat la Oscarul pentru Cel mai bun film străin, filmul polonez Corpus Christi îl prezintă pe Daniel, un delincvent abia eliberat de la şcoala de corecţie, ce ajunge dintr-o întâmplare să se pretindă preot într-un sat.

De Dragobete, cinefilii vor putea participa la două proiecții de film speciale: Made in Italy, o comedie plină de emoție plasată în regiunea Toscana și La belle epoque / Cei mai frumoși ani, văzut drept o călătorie în timp, un film nostalgic și cu note de umor.

Patrula cățelușilor și Animal crackers sunt animațiile unde cei mici vor vedea, pe marele ecran, cât de importantă este prietenia și cât de mult contează să ai curajul să visezi.

Biletele pot fi achiziționate de pe www.cinemaiasi.ro sau de la casieria Ateneului Național din Iași. Proiecțiile sunt organizate cu respectarea măsurilor de siguranță și distanțare.

Filmele vor putea fi vizionate conform programului, astfel:

22 februarie 2021

Ora 18.00 – „Traducătorii” – Les traducteurs – (regia Regis Roinsard) – AP 12

Ora 20.00 – „Corpus Christi” – Boze Cialo – (regia Jan Komasa) – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

24 februarie 2021

Ora 18.00 – „Made in Italy”- (regia James D’Arcy) – AP 12

Ora 20.00 – „Cei mai frumoși ani” – La Belle Epoque – (regia Nicolas Bedos) – N 15 – Nerecomandat sub 15 ani

26 februarie 2021

Ora 18.00 – „The Truth” – La vérité – (regia Hirokazu Koreeda) – PREMIERĂ – AP 12

Ora 20.00 – „Servitorii” – Servants – (regia Ivan Ostrochovský ) – PREMIERĂ – AP 12

27 februarie 2021

Ora 14.00 – „Patrula cățelușilor” – Paw Patrol: Ready, Race, Rescue! – (regia Charles E. Bastien) – 2D – DUBLAT – AG

28 februarie 2021

Ora 14.00 – „Animal crackers” – (regia Scott Christian Sava, Dean Lorey) – 2D – DUBLAT – AG

Preț bilet normal: 12 lei

(Comunicat de presă Ateneul Național din Iași/Claudia Ciornilă, Radio Iași)