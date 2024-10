Cod galben de ceață în mai multe localități

Valabil de la : 11-10-2024 ora 6:30 până la : 11-10-2024 ora 9:00 In zona : Județul Botoşani: Hudești, Coțușca, Rădăuți-Prut, Păltiniș, Mileanca, Darabani, Viișoara, Concești, Mitoc;

Județul Galaţi: Tecuci, Matca, Umbrărești, Munteni, Barcea, Ghidigeni, Drăgănești, Gohor, Țepu, Negrilești, Bălășești, Priponești, Cerțești;

Județul Iaşi: Țibănești, Scânteia, Ipatele, Dragușeni;

Județul Vaslui: Bârlad, Vaslui, Zorleni, Banca, Codăești, Văleni, Zăpodeni, Lipovăț, Solești, Roșiești, Muntenii de Jos, Rebricea, Muntenii de Sus, Tutova, Laza, Todirești, Albești, Tăcuta, Grivița, Costești, Ștefan cel Mare, Bogdănești, Oșești, Oltenești, Pușcași, Negrești, Delești, Deleni, Dănești, Băcani, Cozmești, Tanacu, Vulturești, Ferești, Viișoara, Pochidia, Pogonești, Bălteni;



Se vor semnala : Ceață ce determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m.