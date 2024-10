Bacău: Finanţări guvernamentale pentru 16 amenajări de irigaţii, anunţă prefectul Lucian-Gabriel Bogdănel

Guvernul a inclus în lista de finanţare 16 amenajări de irigaţii din judeţul Bacău, suprafaţa deservită de acestea fiind de 23.000 hectare, a declarat, joi, prefectul Lucian-Gabriel Bogdănel.

‘Iniţiativa guvernamentală îl are drept arhitect pe ministrul Agriculturii, Petre Daea, şi reprezintă o veritabilă gură de oxigen pentru agricultura băcăuană, afectată de seceta prelungită din acest an. Reabilitarea sistemelor de irigaţii va fi realizată în trei etape, începând cu cea mai mare amenajare, situata în comuna Sascut (peste 5000 de hectare). Alături de deputatul Costel Dunavă şi agricultorul Nicu Şerban am verificat lucrările efectuate la Sascut, unde a fost complet reabilitată staţia de bază şi conducta aferentă, proiect de 5 milioane euro pornit de guvernarea social-democrată 2017-2019 şi recepţionat la mijlocul lunii iulie a acestui an’, a precizat prefectul Lucian-Gabriel Bogdănel.

Modernizarea staţiei de la Sascut permite irigarea a până la 2.500 de hectare, iar pentru a creşte suprafaţa la peste 5.000 de hectare, cât măsoară capacitatea proiectată a instalaţiilor de irigare, este necesară continuarea reabilitării.

‘Îmi propun ca structura locală a ANIF să devină, în cel mai scurt timp, un motor de pregătit note conceptuale pentru investiţiile în sistemele de irigaţii, mai ales ca prin HG 988 s-a deschis un generos front de lucru: specialiştii în îmbunătăţiri funciare vor pune pixul pe hârtie pentru ca agricultorii reuniţi în organizaţiile de utilizatori de apă pentru irigaţii din judeţ trebuie sprijiniţi în eforturile lor’, a adăugat Lucian-Gabriel Bogdănel.

Prefectul judeţului Bacău a subliniat că la Sascut a văzut un model de bune practici în domeniu.

(AGERPRES/Foto radioiasi.ro)