(AUDIO) UMF Iași a prezentat componența lotului „MAVIS – Inima Artificială”, care va reprezenta instituția în Japonia

Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T Popa” din Iași a prezentat, astăzi, componența lotului „MAVIS – Inima Artificială”, care va reprezenta instituția la competiția anuală de profil, care se va desfășura în Japonia, la 12 noiembrie.

Echipa MAVIS va concura alături de alte nouă echipe din SUA, Marea Britanie, Australia, Noua Zeelandă, Egipt, Thailanda și Suedia.

La competiţia de anul trecut, în cadrul finalei care s-a desfăşurat la Dallas, echipa de la UMF Iaşi a primit „Premiul pentru cea mai avansată inimă artificială”.

Coordonatorul lotului, Alexandru Pleșoianu, a declarat că, în acest an, vor fi prezentate o inimă pentru adult și o alta pentru copii.

Noutatea dispozitivelor din acest an constă în faptul că a devenit funcțională o aplicație pe telefoanele mobile, prin intermediul căreia pacienții pot monitoriza continuu parametrii dispozitivului.

Alexandru Pleșoianu: Vom merge cu trei inimi artificiale – vom merge cu inima pe care am dezvoltat-o anul trecut și pentru care am primit premiul pentru „Cel mai avansat design”, și două inimi noi, deci un progres față de anul trecut. Am miniaturizat inima artificială, și pe lângă inima miniaturizată pentru adult, vom veni și cu o inimă pediatrică, cea mai mică inimă artificială din lume, probabil. În primul rând, sunt niște diferențe de dimensiuni în corpul unui nou-născut – de exemplu, nu poate încăpea niciun dispozitiv dezvoltat până acum. Această inimă pentru copil este mult mai mică, de dimensiunea unei nuci, să spunem. Este o diferență și de funcționare. Debitul cardiac realizat de inima pentru adulți, proiectat la 7,5l/min, dar ea poate ajunge la 20l/min, iar cea pentru copil este proiectată să asigurăm un debit de 2l/min, dar poate ajunge până la 5l.

Cele două dispozitive folosesc materiale compozite superioare pe bază de titan, care îi asigură inimii artificiale o durată de funcționare de peste 90 de ani.

La această invenție, au lucrat 38 de studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T Popa” din Iași, dar pentru competiția anuală de profil care se va desfășura în Japonia, doar trei dintre ei se vor putea deplasa.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)