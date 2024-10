(AUDIO) Premieră la Suceava, spectacolul ”Întoarcerea acasă”, de Matei Vișniec

Ediția 2022 a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Municipal ”Matei Vișniec” din Suceava a început aseară cu o premieră a teatrului-gazdă.

Spectacolul ”Întoarcerea acasă”, de Matei Vișniec, în regia lui Botond Nagy, aduce în prim-plan tema războiului.

Regizorul Botond Nagy: „Dramaturgul nu înseamnă un om care schimbă textul, ci este un om care trebuie să găsească codurile și cheia cu care putem să deschidem textul. M-am întâlnit prima dată cu textul domnului Matei Vișniec, acum 6 ani. Am montat într-un oraș din Secuime frumoasa poveste a urșilor panda, povestită de un saxofonist care avea o iubită la Frankfurt şi m-a frapat foarte tare poezia, m-a frapat intimitatea în textele lui, în toate, în toate există. Se așterne la un moment dat o liniște tarkovskiană peste pauzele dintre cuvintele lui, iar acesta mereu mă duce cu gândul la un dialog cu un fel de Dumnezeu.”

Evenimentul cultural a cărui temă este ”Reîmprospătarea memoriei” se desfășoară în perioada 20 – 29 mai și beneficiază de parteneriatul media Radio România Iași.

​„Poate pentru prima dată am înțeles ceva din moarte în școală, când am fost la înmormântarea bunicului meu, care fusese în același timp și prima ceremonie de acest gen la care am participat. Am înțeles doar două lucruri. Lacrimile mamei mele, care izbucnise în plâns la aflarea veștii și peste 4 zile, când preotul mi-a spus să arunc o mână de pământ peste sicriu. Atunci am simțit poate pentru prima dată sentimentul ireversibil al unui gol surprinzător de plăcut, dar atât de greu de digerat mai târziu. Dacă mă întrebi, da… îmi este foarte frică mai ales de moartea altora. Iar în acest prezent, mai nou mă cutremur când văd un bloc imens cu etaje multe, fiindcă inevitabil mă gândesc la blocurile bombardate la doar câțiva kilometrii distanță de mine. Da, văd acele găuri negre în mijlocul lor și știu că ești sătul să mai auzi asta, și eu sunt, dar nu te pot lăsa să le uiți. Acest spectacol nu va fi despre uitare, nu va fi despre vindecarea rănilor, sau alte pachete de oferte de speranță. Sper din tot sufletul, că acest spectacol va fi onest cu prezentul nostru de care ne place să uităm. Dar niciodată nu uităm sărbătorile, pentru care ne întoarcem deseori acasă, niciodată nu ne uităm mama, nici măcar atunci când suntem orfani. Nici atunci când Ea, nu mai este. Fiindcă mereu căutăm lipsa unui om în altul. Și spunem cu atâta ușurință : „ Ești la fel ca… așa vorbești ca… îmi amintești de… de El, de Ea.

Îmi doresc ca acest spectacol să ne adune într-o sală, unde împreună conștientizăm ceva dintr-o lume din care nu ne putem sustrage și mai întâi de toate să o vedem așa cum este ea: cu toți morții, care nu se mai întorc niciodată. “Un altoi și-o rădăcină… Moartea n-are nici o vină… Și va spune cum a fost… Vă vom spune cum a fost…” Botond Nagy, regizor

Distribuția: Bogdan Amurăriței, Răzvan Bănuț, Butnaru Horia Andrei, Clara Popadiuc, Cristina Florea, Delu Lucaci, Diana Lazăr, Alexandru Marin, Mîndru Cătălin Ştefan

ÎNTOARCEREA ACASĂ de Matei Vișniec

Un spectacol de BOTOND NAGY

Scenografia: Andreea Săndulescu

Muzica Originală & Sound Design: Claudiu Urse

Dramaturgia: Kali Ágnes

Light Design: Niculescu Cristian-Gabriel

Coregrafia: George Pop

Asistent Scenografie: Ioana Ungureanu

Design grafic: Cristian Urse

(Radio Iaşi/Alex Aciobăniței)