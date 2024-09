(AUDIO) „Marșul Pietonilor și Bicicliștilor” organizat de Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ din Iași

Alianța pentru Promovarea Transportului Alternativ din Iași a organizat, astăzi, Marșul Pietonilor și Bicicliștilor. Acțiunea s-a intitulat “Vrem trotuare libere și piste pentru biciclete!” și la ea au participat peste 200 de persoane.

Una dintre asociațiile care fac parte din APTA este PRO-BIKE-ADDICTION. Președinta acesteia, Ioana Amăriuței a explicat că desi, oficial, în Iași, sunt peste 49 de km de piste pentru biciclete, în realitate, această infrastructură este nesigură.

Totodată, a fost lansată și o petiție care a strâns deja peste 2000 de semnături și care susține același obiectiv, a mai spus Ioana Amăriuței: „Marșul „Vrem trotuare libere și piste reale pentru bicicletă” face parte dintr-o campanie de advocacy și de comunicare intitulată „Iași iubește pietonii și bicicliștii. Totul a pornit de la faptul că pe hârtie sunt 49 de kilometri de piste pentru biciclete în Iași, dar de fapt, sunt acele benzi roșii de pe trotuare, total nesigure. Noi ne dorim un oraș în care să fie o bucurie să trăim, să putem să ne deplasăm în siguranță, atât pe trotuar, cât și pe piste reale pentru biciclete. Am avut alături de noi persoane în scaun rulant, persoane cu dizabilități vizuale, curieri pe bicicletă, bicicliști, pietoni, părinți cu copii. Am lansat și o petiție care se numește tot așa „Vrem trotuare libere și piste reale pentru biciclete”, care are acum aproape 2.000 de semnături. Sperăm să ajungem la 10.000 cât mai curând, astfel încât, atunci când suntem întrebați de autoritățile locale câți suntem cei din spate care susținem proiecte de infrastructură reală pentru toate categoriile de persoane care se deplasează în Iași, să putem spune că suntem o voce.„

(Radio Iaşi/Ioana Soreanu/FOTO Facebook Dan Laurenţiu)