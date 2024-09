(AUDIO) La UMF Iași s-a schimbat metodologia de admitere

În acest an s-a schimbat metodologia de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Iași.

Rectorul Viorel Scripcariu a anunțat că alianța celor 6 universități de medicină din România a elaborat un manual de biologie care va sta la baza pregătirii viitorilor candidați. Subiectele au fost alese din acest manual.

Viorel Scripcariu: Alianța G6 UMF, cele 6 universități de medicină și farmacie tradiționale, au luat această decizie. Pot spune că am fost un susținător fervent acestei modificări, dar cred că era momentul să facem această modificare. Așa cum și la concursul de rezidențiat s-a schimbat bibliografia de anul trecut și la admiterea la Facultatea de Medicină am schimbat bibliografia, introducând o carte care este folosită de una din universitățiile din țară, o folosesc de mai mult timp. Și cred că este o privire un pic mai de ansamblu, mai modern, am putea spune, a materialului pe care îl aveau de pregătit pentru biologie.

De asemenea, ca noutate, candidaţii au susţinut doar teste grilă și nu s-a mai ținut cont de media de la Bacalaureat.

Viorel Scripcariu: În metodologia noastră am scos acel procent de 10% prin care era luat în calcul nota de la Bacalaureat, în media finală. Noi, ca universitate, facem pentru prima dată acest lucru. Am considerat că este mai firesc așa, să-i clasificăm pe candidații noștri strict după proba de concurs. Am păstrat același procent de 50% ca și în ceilalți ani, la primă vedere, am scăzut un pic la unele specializări unde am văzut că concurența mea nu este foarte mare. În general suntem cam la fel ca și în anii precedenți.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)