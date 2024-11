(AUDIO) La Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași va fi construit un Ambulatoriu cu 40 de cabinete

La Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași va fi construit un Ambulatoriu ce va include 40 de cabinete și va putea oferi și servicii suplimentare.

Managerul instituției, Alina Belu, a declarat că astăzi a fost aprobată și modificarea organigramei, deoarece, odată cu finalizarea noii clădiri a Unității de Primire – Urgențe, din cadrul Spitalului, trebuie deblocate anumite posturi.

Noua organigramă intră în vigoare de la 1 decembrie.

Alina Belu: Noua organigramă prevede crearea unui post de inginer de mediu, având în vedere că noi am recepționat întreaga clădire și conform legislației în vigoare, trebuie să avem acest inginer de mediu. O reorganizare a Serviciului de Achiziții, având în vedere că am semnat contractul pentru construcția Ambulatoriu și există procedura de licitație pentru proiectarea și construcție. Amulatoriul va fi în curtea spitalului, în partea din spate – va avea 40 de cabinete. Ceea ce aduce ca noutate în plus față de clădire nouă, cu spații, cu circuite, va fi și cabinetul de Stomatologie, care va fi dedicat pacienților pediatrici și încercăm să-l facem cu program de dimineață și după-amiază.

(Radio Iași/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)