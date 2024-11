(AUDIO) Galaţi: Prima recoltare de plasmă umană destinată pacienţilor cu COVID-19, la Centrul de Transfuzii

Publicat de , 12 mai 2020, 13:40

La Galaţi a fost realizată astăzi prima recoltare de plasmă umană destinată pacienţilor cu COVID-19.

Plasma recoltată de la doi soţi va fi folosită în tratamentul unui bărbat de 45 ani, internat în stare critică la Secţia ATI a Spitalului Judeţean Galaţi.

Procedura a fost un succes, după cum a declarat, pentru postul nostru de radio, şefa Centrului Judeţean de Transfuzii Sanguine Galaţi, Camelia Stoichicescu:

Procedura a decurs perfect. Am avut foarte mari emoții, fiind prima dată. Persoanele au suportat foarte ușor, chiar au spus că nu au simțit mai nimic. Doamnele de la noi au fost în regulă, au știut ce au de făcut, și aparatul a mers perfect. În continuare avem programate persoane pentru donare, ei trebuie testați mai întâi. Dacă totul este în regulă și se califică, vin să doneze.

Cei doi soţi care au donat în premieră plasmă, au făcut un apel către toţi cei vindecaţi de COVID-19 să vină la Centrul de Transfuzii şi să le urmeze exemplul:

Avantajul nostru a fost că noi am fost mai puţin afectaţi. Ne-am făcut repede bine şi am sosit aici primii, după ce s-a instalat aparatul, pentru a dona. Am văzut anunţul pe Facebook, iar soţia chiar are grupa sanguină potrivită pentru acea persoană.

Aparatul de plasmafereza în valoare de 40.000 euro, a fost donat Centrului Judeţean de Transfuzii Sanguine Galaţi de o companie din domeniul farmaceutic, cu toate kit-urile necesare.

Prin intermediul lui, pacienţii cu forme severe ale noului coronavirus vor putea fi trataţi cu plasmă hiperimună luată de la pacienţi vindecaţi, pentru a dezvolta imunitate.

Până în prezent, în judeţul Galaţi sunt 200 de persoane care s-au vindecat de COVID-19, fiind potenţiali donatori de plasmă.

(Maria Nedelcu, Radio Iași/FOTO radioiasi.ro)