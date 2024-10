(AUDIO) Galați: Festivalul Național de Comedie se apropie de final

Ediția cu numărul 35 a Festivalului Național de Comedie, eveniment organizat în perioada 28 septembrie – 6 octombrie 2024 de Teatrul Dramatic ”Fani Tardini” din Galați se apropie de final.

Cea mai nouă secțiune a festivalului – HOP Comedie – promovează tineri actori, prezenți la Gala HOP (Gala Tânărului Actor).

Secțiunile tradiționale ale festivalului încântă publicul gălățean cu producții teatrale diverse. Sunt seri dunărene în care arta spectacolului este celebrată.

Secțiunea competițională ( ON ) a Festivalului Național de Comedie Galați 2024 poartă mesajul unei întreceri care se finalizează cu festivitatea de premiere a trupelor considerate cele mai valoroase. Selecționer este Maria Zărnescu (teatrologă, universitară).

Secțiunea alternativă / în afara concursului ( OFF ) propune publicului spectacole pe care rar le poate vedea la Galați. Autoarea selecției este teatrologa și dramaturga Daria Ancuța, interlocutoarea lui Alex Aciobăniței, realizator al emisiunii SPECTACOLUL ARTEI, corespondent Radio România Iași la Festivalul Național de Comedie Galați 2024.

Daria Ancuța: Selecțiile de festival funcționează, în primul rând, după criterii artistice, dar criteriile astea artistice sunt dublate uneori de criterii financiare și de asta ele trebuie înțelese ca niște propuneri și nu ca niște verdicte. Ce facem atât eu cât și doamna Maria Zărnescu, care mi-a fost și profesoară la facultate, este să facem niște propuneri, să spunem uite în anul ăsta, nouă din tot ce am văzut noi anul ăsta și nu plecăm de la premisa că am văzut tot sau că știm tot, din tot ce am văzut noi în anul ăsta astea sunt propunerile care ni se par valoroase și pe care le considerăm potrivite pentru mediul teatral din Galați din momentul ăsta și pentru publicul din Galați din anul acesta. Criteriile sunt multiple. În primul rând, eu fiindu-mi încredințată secțiunea OFF, secțiune alternativă, am căutat să vin în completarea secțiunii ON a festivalului, adică ele nu sunt, nu le privesc deloc ca două categorii care se bat cap în cap, care se ciocnesc, ci ca două categorii de spectacole care sunt complementare, care se completează reciproc și care reușesc împreună să ne arate de fapt ce înseamnă comedia românească în 2024.