(AUDIO/FOTO/VIDEO) Iași: Manifestări de Ziua Independenţei Naţionale a României

La Iași, au fost marcate, astăzi, Ziua Independenței Naționale, Ziua Victoriei Coaliției Națiunilor Unite în cel de-al doilea Război Mondial și Ziua Uniunii Europene, în cadrul unor ceremonii militare și religioase organizate în Piața Independenței.

În cadrul evenimentului, prefectul Bogdan Cojocaru a subliniat importanța fondurilor europene care vor ajunge la Iași, dar și care sunt investițiile majore.

Bogdan Cojocaru: Trebuie să facem toate eforturile în așa fel încât atât banii din PNRR, dar și din alte programe operaționale să fie cheltuiți foarte bine. Dacă ar fi să ne raportăm strict la județul nostru, haideți să ne gândim ce ar însemna dezvoltarea județului fără bani europeni. Aici ne raportăm la cele peste 80 de milioane de euro care sunt investite la Aeroportul din Iași, la Autostrada A7 care va ajunge la Pașcani, este deja în momentul de față în implementare și se face prin fonduri europene, Autostrada A8. Finalizăm până la sfârșitul acestui an toată documentația și tot din fonduri europene și din programul operațional de transport vor fi bani pentru finanțarea acestei autostrăzi A8 foarte importante pentru județul nostru și pentru dezvoltarea județului nostru, Spitalul Regional de Urgență, care în momentul de față are toate documentele aprobate, are autorizație pentru a se putea începe construcția. Suntem în procedură de licitație pentru a începe lucrările.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)