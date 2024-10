(AUDIO/FOTO) Instanțele de judecată, din Iași, nu desfășoară ședințe

[su_spacer]

Toate instanțele de judecată din Iași, astăzi, nu desfășoară ședințe, iar între orele 10 și 11, judecătorii au organizat în protest pe scările instituțiilor din cadrul ministerului de resort.

[su_spacer]

La protestul de la Judecători Iași au participat aproximativ o sută de persoane.

[su_spacer]

Reprezentantul judecătorilor, Costică Ciocan a declarat că aceștia au suspendat activitatea, deoarece drepturile salariale le-au fost încălcate în ultimele 9 luni: ” Noi avem credința că d emersul nostru nu c a mai putea fi ignorat. Mai mult, imaginile că din țară arată că tot mai multe persoane s-au solidarizat, adunările generale ale judecătorilor au suspendat activitatea și trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că drepturile salariale nu sunt respectate. Se pune sub semnul întrebării tocmai această putere judecătorească, se pune sub semnul întrebării separația și echilibrul puterilor în stat da r mai mult n u este vorba doar despre drepturile salariale, despre drepturile individuale, este vorba și despre buna funcționare a justiției. ”

[su_spacer]

[su_spacer]

Săptămâna trecută, într-un comunicat de presă, Consiliul Superior al Magistraturii și-a exprimat dezarcordul că rorul său a fost ignorat.

[su_spacer]