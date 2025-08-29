Atelierele FILIT pentru traducători revin între 1 și 7 septembrie

Publicat de Andreea Drilea, 29 august 2025, 10:10





În perioada 1-7 septembrie 2025 are loc cea de-a XI-a ediție a „Atelierelor FILIT pentru traducători”, organizate de Muzeul Național al Literaturii Române Iaşi în colaborare cu Memorialul Ipoteşti – Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu.

Atelierele oferă un cadru constant de formare şi comunicare profesională traducătorilor de literatură română într-o limbă străină.

Lansate în 2015 la Ipotești, desfășurate temporar online în perioada 2020-2023, întâlnirile au revenit de anul trecut la formatul cu prezență.

Beneficiarii acestei ediții sunt Hristo Boev (Bulgaria), Rodica Ceterchi (România, limba engleză), Jan Cornelius (Germania), Elena Florea (România, limba engleză), Lavinia Ienceanu (România, limba spaniolă), Monica Moroșanu (România, limba engleză), Edith Negulici (România, limba engleză), Laura Rodríguez Díaz (Spania), Dominika Wojtaś-Myślińska (Polonia), cărora li se alătură fosta bursieră Anna Heinz (Germania).

Împreună cu lectorii invitaţi, traducătorii vor reflecta la interpretarea și transpunerea în diferite limbi a unor texte clasice și contemporane din literatura română și vor discuta despre strategiile de promovare a literaturii române în străinătate, în contextul schimbărilor şi provocărilor lumii globale de astăzi.

O sesiune de lucru coordonată de criticul şi conferenţiarul universitar Doris Mironescu va fi aplicată pe traducerea poemului eminescian „Cugetările sărmanului Dionis”.

Scriitorul Dan Sociu va aborda tema traducerilor făcute de fani, rolul traducerii automate și importanța expertizei umane: „Cum a influențat era digitală și comunicarea globală sporită domeniul traducerilor literare?”.

Bogdan Crețu (Facultatea de Litere a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași) propune o discuție aplicată pe „A șaptea elegie. Opțiunea la real” de Nichita Stănescu, sub titlul „Ce se poate și ce nu se poate traduce?”

Programul din acest an al Atelierelor include și o întâlnire online din seria „Traducători și scriitori în dialog”, moderată de Monica Joița, ministru-consilier la Ministerul Afacerilor Externe. Întâlnirea îi va avea ca invitaţi pe traducătorul norvegian Steinar Lone și pe scriitoarea Lavinia Braniște.

„Atelierele FILIT pentru traducători” este una dintre iniţiativele MNLR Iaşi și ale Festivalului Internațional de Literatură și Traducere FILIT Iași care susţin creaţia contemporană şi promovarea internaţională a patrimoniului cultural, contribuind la dezvoltarea unui amplu sistem de rezidențe literare în Europa de Est.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO eveniment