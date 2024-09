Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași: Piața Metropolitană Bârnova

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Iași (ADI ZMI) organizează, în colaborare cu GRAMMA Wines și Primăria comunei Bârnova, al XIII-lea eveniment din cadrul proiectului “Piața Metropolitană”, care va avea loc în sat Vișan, comuna Bârnova, pe terenul din apropierea fabricii GRAMMA Wines, în perioada 28-29 septembrie 2024, orele 10:00 – 18:00.

Scopul acestui proiect este de a veni în sprijinul producătorilor locali reunind cele mai bune produse locale pentru cetățenii zonei metropolitane Iași, prin organizarea mai multor piețe metropolitane. Acestea vor funcționa sub forma unor piețe volante cu frecvență constantă și vor reuni o gamă largă de produse tradiționale puse la dispoziție de către producătorii locali. Pe lângă varietatea de produse expuse va exista o zonă destinată copiilor, unde aceștia vor putea participa la diverse ateliere unde își vor dezvolta imaginația și îndemânarea, precum și o zonă de food&drinks.

Aceste piețe la nivel metropolitan vor funcționa sub forma unor piețe volante cu frecvență constantă (mai multe pe an, în fiecare an) astfel încât să devină cunoscute cetățenilor și să intre în rutina lor de consumatori.

Despre Piața Metropolitană Bârnova

1. Varietate de produse: Piața va include o selecție extinsă de legume, fructe, lactate, carne, miere și produse non-alimentare, toate de calitate superioară.

2. Sprijin pentru agricultori: Producătorii locali vor beneficia de această oportunitate pentru a-și crește vizibilitatea pe piață și a-și dezvolta afacerea.

3. Activități pentru copii: Piața va fi un loc de întâlnire pentru comunitate, oferind diverse activități interactive pentru copii, care vor putea să învețe despre produsele locale și meșteșugurile tradiționale.

4. Meștereșugari locali: Vor fi prezenți meșteșugari locali care vor demonstra abilitățile lor artizanale, oferind vizitatorilor ocazia de a se familiariza cu tradițiile și tehnicile de lucru.

5. Zona de Food & Drinks: Piața va include o zonă special amenajată pentru food & drinks, unde vizitatorii se vor putea bucura de preparate delicioase din produse locale, precum și de băuturi artizanale, transformând vizita la piață într-o experiență culinară unică.

Dintre producătorii care și-au anunțat prezența:

Afumături & Brânzeturi

• Andrei Croitoru;

• Fabrica de Fum;

• Florin Găman;

Produse din pește

• Bunătăți de la Iaz;

Produse Apicole

• Svarga Loka;

• Stupina Lungu;

• Căsuța cu miere;

• Prisaca Bârnova;

• Taină Vie;

Meșteșugari

• Lidia Brumă;

• Delia Lificiu;

• Carolina Neculcea;

• Mona Conachi;

• Oana Tiron;

Fructe şi Legume

• Virgil Marian Sandu;

• Ana Menagatos;

• Casa Alma;

Conservate

• Pofta Focului;

• Conacul Goruni;

• Natura din Cămară;

Vinuri

• Gramma Wines;

Siropuri

• Conacul Goruni;

• Virgil Marian Sandu;

Cafea

• Teo’s Cafe;

Desert

• Lena & Traian SRL;

Fast Food

• Sandu Cyp Aly S.R.L;

Lavandă

• Lavanda Balla;

Diverse

• Irina Acatrinei;

• SC Ave Garden SRL.

Vă așteptăm la Piața Metropolitană Bârnova să interacționați cu producătorii și poveștile lor și să vă aprovizionați cu produse proaspete și sănătoase!