Aproape 100 elevi din Botoşani, care provin din medii defavorizate, primesc ajutor de la Primărie

Aproape 100 de elevi din municipiul Botoşani, care fac parte din medii defavorizate, beneficiază de sprijinul Primăriei municipiului Botoşani în cadrul unui proiect cu finanţare europeană, au anunţat, vineri, reprezentanţii administraţiei locale.

Potrivit acestora, 61 de elevi de la Şcoala Gimnazială nr. 2, dar şi 16 de la Liceul Pedagogic ‘Nicolae Iorga’ şi 20 de elevi înscrişi la Şcoala Gimnazială nr. 8 ‘Elena Rareş’ au primit pachete cu rechizite şcolare. Elevii respectivi fac parte şi din Programul ‘Şcoală după şcoală’ şi au parte şi de o masă caldă completă.

Sprijinul vine în cadrul proiectului ‘ZUM BT PLUS – Un plus de incluziune pentru comunităţile marginalizate din municipiul Botoşani’, în valoare de trei milioane de lei, al cărui obiectiv general este reprezentat de creşterea coeziunii sociale prin măsuri integrate socio-medico-educaţionale, care conduc la un plus de incluziune pentru comunitatea marginalizată.

‘Prin aceste forme de sprijin ne dorim să prevenim abandonul şcolar, să motivăm creşterea performanţelor şcolare, accelerarea învăţării prin activităţi educative, recreative şi de timp liber, dezvoltarea personală şi integrarea socială, precum şi menţinerea elevilor într-un spaţiu securizat ca alternativă la petrecerea timpului liber în medii cu potenţial de dezvoltare a unui comportament deviant’, a declarat primarul Cosmin Andrei.

La finalul programului, elevii incluşi în proiect vor primi subvenţii în bani.

Proiectul se adresează mai multor categorii de vârstă, în activităţile de sprijin fiind incluşi şi adulţi. Prin proiect, vor fi asigurate servicii medico-sociale pentru 420 persoane, iar 840 vor beneficia de analize medicale gratuite, vor avea la dispoziţie un magazin social, iar 700 de persoane vor fi mobilizate în acţiuni de combatere a discriminării şi segregării.

