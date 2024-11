Amenințare cu bombă în municipiul Vaslui

Foto: dav

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2020, 10:35

Amenințare cu bombă, aseara, în municipiul Vaslui. După ore întregi de verificări, polițiștii au anuntat că e vorba de o alarma falsă. Gluma îl va costa însă scump pe cel care a sunat a 112.

Un apel la 112 a pus pe jar polițiștii și a panicat locuitorii din apropierea Grupului Scolar „Stefan Procopiu”. Cel de la capatul firului anunta ca este o bombă, asa ca zona a fost securizată, iar traficul a fost inchis. Si vânzătorilor de la magazinele din apropiere li s a cerut sa închidă mai devreme. Localnicii s au conformat, desi multi dintre cei care stau la căminele de nefamilisti glumeau pe seama intamplarii. Echipe operative de polițiști au început cercetările in zona indicată și aproape de miezul nopții, după ce s-au asigurat că nu e niciun pericol, au ridicat interdicțiile de circulatie in zona. Prin metode specifice, polițiștii au ajuns la „glumet”, un bărbat in varsta de 34 de ani din Vaslui. Era băut și a fost amendat.