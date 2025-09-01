Ascultă Radio România Iași Live
Wizz Air reia zborurile la Tel Aviv din Bucureşti şi Iaşi în prima săptămână a lunii septembrie

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 14:10 / actualizat: 1 septembrie 2025, 15:29

Wizz Air reia zborurile din Bucureşti Otopeni şi Iaşi către Tel Aviv, începând cu prima săptămână a lunii septembrie, la preţuri ce pornesc de la 319 lei.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis luni AGERPRES, ruta Bucureşti Otopeni – Tel Aviv va fi reluată în data de 1 septembrie, cu zboruri în zilele de luni, marţi, miercuri, vineri şi duminică, aceasta urmând să fie operată zilnic începând cu 15 septembrie.

Ruta Iaşi – Tel Aviv va fi reluată în data de 4 septembrie, cu zboruri joia şi duminica, iar din 28 septembrie va opera în fiecare marţi, joi şi sâmbătă, la preţuri de la 399 de lei.

Pe măsură ce călătoriile aeriene se redeschid în regiune, Wizz Air marchează o revenire pe rutele către Tel Aviv mai devreme decât era planificat, readucând în programul de zbor conexiuni populare pentru toţi pasagerii. Biletele sunt deja disponibile pe wizzair.com şi prin aplicaţia mobilă WIZZ, cu preţuri începând de la 319 lei. Odată cu acest anunţ, Wizz Air este pregătită să redevină cea mai mare companie aeriană europeană străină din Israel, din punctul de vedere al capacităţii, punând la vânzare 31.000 de locuri către Tel Aviv. Prin reluarea acestor zboruri, Wizz Air îşi consolidează prezenţa în regiune şi îşi menţine poziţia solidă de lider în Europa şi nu numai’, transmit reprezentanţii Wizz Air.

Wizz Air operează o flotă de 241 de aeronave Airbus A320 şi A321. Compania este listată la Bursa de Valori din Londra.

Toate zborurile Wizz Air sunt operate cu aeronave Airbus A320 cu 180 de locuri, A320neo cu 186 de locuri, A321 cu 230 locuri şi aeronave Airbus A321neo cu 239 locuri. (Agerpres/ FOTO radioiasi.ro)

