Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Ursula von der Leyen: Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră

Ursula von der Leyen: Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră

Ursula von der Leyen: Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 18:47

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată luni la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, a salutat implicarea României în menţinerea siguranţei pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice.

Şefa Comisiei Europene şi preşedintele României, Nicuşor Dan, au vizitat luni Fregata ”Regele Ferdinand’ şi Baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

‘Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră. România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO’, a declarat, într-o conferinţă de presă, Ursula von der Leyen.

La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat faptul că România va putea găzdui Hubul european de securitate.

‘Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaţionalizăm cât mai curând. În cadrul acestei strategii, ne dorim ca Hubul european de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră’, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România şi a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu.

Cei doi oficiali s-au deplasat cu elicopterul la Constanţa, unde au vizitat Fregata ”Regele Ferdinand’, după care au revenit la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Începând de vineri, şefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania şi Bulgaria.

Potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România, vizitele sale au evidenţiat ”sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus”. (Agerpres/ FOTO facebook.com/EuropeanCommission)

Etichete:
(UPDATE) Conferință de presă comună a Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 17:23

(UPDATE) Conferință de presă comună a Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

UPDATE – Conferință de presă comună a Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la...

(UPDATE) Conferință de presă comună a Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
ANM: Vremea rămâne călduroasă, dar canicula scade în intensitate, în prima jumătate a lunii septembrie
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 15:15

ANM: Vremea rămâne călduroasă, dar canicula scade în intensitate, în prima jumătate a lunii septembrie

Regimul termic estimat pentru perioada următoarelor două săptămâni (1 – 14 septembrie) rămâne unul călduros la nivelul întregii...

ANM: Vremea rămâne călduroasă, dar canicula scade în intensitate, în prima jumătate a lunii septembrie
La Palatul Victoria este în desfăşurare o şedinţă a coaliţiei de guvernare
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 14:15

La Palatul Victoria este în desfăşurare o şedinţă a coaliţiei de guvernare

La Palatul Victoria este în desfăşurare şedinţa coaliţiei de guvernare în care sunt analizate numeroasele amendamente depuse de parlamentari...

La Palatul Victoria este în desfăşurare o şedinţă a coaliţiei de guvernare
Wizz Air reia zborurile la Tel Aviv din Bucureşti şi Iaşi în prima săptămână a lunii septembrie
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 14:10

Wizz Air reia zborurile la Tel Aviv din Bucureşti şi Iaşi în prima săptămână a lunii septembrie

Wizz Air reia zborurile din Bucureşti Otopeni şi Iaşi către Tel Aviv, începând cu prima săptămână a lunii septembrie, la preţuri ce...

Wizz Air reia zborurile la Tel Aviv din Bucureşti şi Iaşi în prima săptămână a lunii septembrie
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 13:02

(AUDIO) Sindicatul SCOR: procentul de 45% disponibilizări este nerealist

Angajații primăriilor din comunele și Oorașele Mici continuă protestele declanșate săptămâna trecută. Liderul sindical, Dan Cârlan, a...

(AUDIO) Sindicatul SCOR: procentul de 45% disponibilizări este nerealist
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 10:31

4 persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit pe platforma industrială Sebeş, jud. Alba

Patru persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit în luni dimineaţă pe platforma industrială Sebeş, din judeţul Alba. Pompierii au...

4 persoane au fost rănite într-un incendiu izbucnit pe platforma industrială Sebeş, jud. Alba
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 10:07

METEO: Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic

COD : GALBEN Ziua/luna/anul: 01-09-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : 02 septembrie, interval orar 12 – 21 Zonele afectate : conform...

METEO: Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic
Naţional luni, 1 septembrie 2025, 09:15

Pe 1 septembrie, începe Anul nou bisericesc

Luni începe Anul nou bisericesc. 1 septembrie marchează, conform tradiţiei ortodoxe, momentul în care Iisus a intrat pentru prima oară în...

Pe 1 septembrie, începe Anul nou bisericesc