Ursula von der Leyen: Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 1 septembrie 2025, 18:47

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată luni la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, a salutat implicarea României în menţinerea siguranţei pe flancul estic al Alianţei Nord-Atlantice.

Şefa Comisiei Europene şi preşedintele României, Nicuşor Dan, au vizitat luni Fregata ”Regele Ferdinand’ şi Baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

‘Ajutaţi să menţinem Europa sigură pe cale aeriană şi maritimă la Marea Neagră. România este un avantaj pentru securitatea europeană şi un partener cheie pe flancul estic al NATO’, a declarat, într-o conferinţă de presă, Ursula von der Leyen.

La rândul său, preşedintele Nicuşor Dan a subliniat faptul că România va putea găzdui Hubul european de securitate.

‘Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat, la propunerea României, o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaţionalizăm cât mai curând. În cadrul acestei strategii, ne dorim ca Hubul european de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră’, a spus preşedintele Nicuşor Dan.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România şi a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu.

Cei doi oficiali s-au deplasat cu elicopterul la Constanţa, unde au vizitat Fregata ”Regele Ferdinand’, după care au revenit la Baza militară de la Mihail Kogălniceanu.

Începând de vineri, şefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania şi Bulgaria.

Potrivit Reprezentanţei Comisiei Europene în România, vizitele sale au evidenţiat ”sprijinul UE pentru statele membre care se confruntă cu provocări din cauza faptului că au frontiere comune cu Rusia sau cu Belarus”. (Agerpres/ FOTO facebook.com/EuropeanCommission)