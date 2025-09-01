(UPDATE) Conferință de presă comună a Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen

UPDATE – Conferință de presă comună a Președintelui României, Nicușor Dan, cu Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la finalul vizitei la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, județul Constanța.

Nicuşor Dan: Doamnă preşedinte, este o onoare să vă avem azi aici. Trăim o perioadă complicată cu o presiune din partea rusă şi atunci solidaritatea europeană este importantă. Şi faţă de această ameninţare am discutat azi de capacitatea Europei de a se apăra, de a colabora în sensul ăsta, am discutat de Programul ReArm, am discutat de componenta SAFE a Programului ReArm, în care România a propus deja nişte proiecte, printre care Baza Kogălniceanu, în care ne aflăm azi, Portul Constanţa, pe care l-am vizitat azi, de asemenea. Programul SAFE o să fie şi o oportunitate de dezvoltare a industriei româneşti, de apărare, pentru că vor fi echipamente care vor fi produse în România şi de asemenea o oportunitate pentru a dezvolta o infrastructură care să deservească atât zona militară cât şi zona civilă.

Suntem pe flancul estic, adică partea de Europa cea mai aproape de Rusia, şi aici avem provocări suplimentare, şi suntem la Marea Neagră, care este extrem de importantă pentru România şi pentru Europa. E importantă pentru că o să avem, începând cu 2027, România o să înceapă să extragă gaz şi asta va contribui la securitatea energetică a României şi a Europei. Este importantă pentru că este comunicarea cea mai simplă, cea mai directă în momentul în care va fi sigură între Europa şi Asia Centrală.

Ne bucurăm că Uniunea Europeană a adoptat la propunerea României o strategie pentru Marea Neagră, pe care ne dorim să o operaţionalizăm cât mai curând.

Şi în cadrul acestei strategii ne dorim ca hub-ul european de securitate de care această strategie vorbeşte să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră. Am vorbit puţin şi de reconstrucţia Ucrainei. Şi România, prin poziţia sa geografică, poate să contribuie la acest proces. Portul Constanţa, care este cel mai mare port la Marea Neagră, şi Dunărea, care îl conectează cu vestul Europei şi oferă o modalitate ieftină de transport, care va fi foarte utilă în momentul reconstrucţiei Ucrainei. Mulţumesc încă o dată pentru vizită şi mulţumesc pentru tot ajutorul pe care l-aţi oferit în acest timp României!

Ursula von der Leyen: Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte, Nicuşor Dan! Este o primă vizită în România, la Constanţa. V-aţi manifestat foarte activi, România este foarte importantă, un partener cheie pentru securitatea europeană şi pentru flancul estic. Nicuşor, este o plăcere pentru mine să mă aflu aici pentru prima dată, iar în ultima lună România a dovedit schimbări nemaipomenite la nivel instituţional. Aţi luptat cu dezinformarea şi v-aţi dovedit susţinerea consecventă, rezistând la intimidări, intimidări care sunt venite şi din exterior şi v-aţi menţinut standardele. Aţi menţionat situaţia de securitate în care România investeşte foarte mult. Avem de lucrat acum la implementarea politicilor noastre şi trebuie, desigur, să securizăm sustenabilitatea deciziilor noastre.

Ursula von de Leyen: Avem nevoie de susţinere financiară, iar la Uniunea Europeană, la Consiliul European am decis să ajutăm cu 800 de milioane de euro pentru a investi în planurile de securitate şi 19 ţări dintre cele membre s-au decis să susţină acest plan, inclusiv România, iar vizita pe care am întreprins-o la dvs. mi-a oferit ocazia să văd cât de bine vă dezvoltaţi potenţialul în zonă. Este un mare succes. Putem să ajutăm Ucraina şi la nivel militar şi investind în industria ucraineană. Şi desigur rămâne implementarea politicilor noastre şi pentru aceasta vom contura o hartă de acţiune, un plan de acţiune, vom analiza ce capacităţi avem, unde avem lipsuri, cum putem să le compensăm şi dorim să avem succes de data aceasta. De asemenea, dorim să susţinem investiţiile în apărare şi în structurile de apărare, să investim buget european către aceste zone. Dorim să triplăm contribuţia Uniunii Europene la politica de apărare şi aceasta include şi gestionarea capacităţilor şi dorim să investim în capacităţile militare. Domnule preşedinte Nicuşor, solidaritatea dumneavoastră s-a dovedit faţă de noi dincolo de aşteptări şi doresc să-mi exprim şi susţinerea pentru Republica Moldova, o ţară independentă, care şi-a sărbătorit recent democraţia şi iubirea pentru libertate. Ei şi-au ales o cale democratică şi noi îi vom susţine întotdeauna.

Ursula von der Leyen: Şi într-un final, apreciez eforturile României de susţinere a Ucrainei. Aveţi o bază militară puternică, modernă. România are tot ce-i trebuie pentru a-şi urma drumul pe o traiectorie frumos aleasă şi ne dorim ca împreună să folosim fondurile europene la maximum şi să rămânem apropiaţi pentru a asigura prosperitatea poporului român. Vă mulţumesc foarte mult!

Reporter: Doamnă preşedintă, după vizita voastră în statele din partea de est a Uniunii Europene, vă rugăm să ne daţi câteva detalii suplimentare despre acest pachet SAFE pe care dumneavoastră l-aţi prezentat anterior şi apoi cu specificitate pentru partea română. Vă mulţumesc!

Ursula von der Leyen: Programul SAFE, finanţat de Comisia Europeană, este de 50 de milioane de euro. România poate beneficia de un plan european comun de susţinere, de apărare la Marea Neagră şi aici proiectele navale sunt admirabile şi statele noastre pot să aibă răspunsuri diferite, dar dorim să protejăm această zonă şi să o creştem. Acest program va avea efect foarte rapid şi va încuraja industria de apărare europeană şi ceea ce are nevoie industria de apărare este predictibilitatea şi un contract pe termen lung şi este exact ceea ce am inclus în Programul SAFE. Dorim ca primele rezultate ale acestui proiect să fie resimţite până la sfârşitul acestui an şi cu siguranţă şi mai multe la începutul anului viitor. Cu siguranţă se aplică şi unele condiţii şi e foarte important să spunem că este vorba de miliarde de euro ale Uniunii Europene, care se întorc aici, şi asta înseamnă o investiţie şi în bazele industriale europene şi în locurile de muncă europene.

Reporter: A existat un val de sancţiuni împotriva maşinăriei de război rusească – 18 pachete de sancţiuni. Au fost efecte cu impact real sau Rusia reuşeşte să le evite prin comportament economic, prin parteneritate economice cu entităţe economice chiar locale?

Ursula von der Leyen: Ca o analiză economică, este foarte clar, sancţiunile afectează economia rusească, care a scăzut cu 20%. Inflaţia este în creştere cu 10%. Până şi ministrul rus al dezvoltării economice a spus public că Rusia se află în pragul recesiunii şi întotdeauna Rusia s-a lăudat că are o economie de succes. Este un punct de vedere foarte interesant, care vorbeşte de la sine. Când vorbim cu partenerii noştri, care au vorbit cu ruşii, ne spun că cea mai mare îngrijorare a Rusiei sunt sancţiunile. Aşa că întotdeauna când discută cu partenerii lor, menţionează sancţiunile Uniunii Europene. Deci sancţiunile sunt în topul listei noastre, iar ruşii doresc să scape de aceste sancţiuni, care pun o presiune economică deosebită. Şi de aceea lucrăm la acest pachet de sancţiuni.

Reporter: Domnule preşedinte, şi dumneavoastră ce părere aveţi despre entităţile economice, chiar ruseşti, care fac jocuri economice, poate chiar în Portul Constanţa?

Nicuşor Dan: Trebuie doar ca instituţiile statului să ne informeze asupra lor.

Ursula von der Leyen: Mulţumesc!

UPDATE – Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află în România, ultima etapă a unui turneu în ţări aflate pe flancul estic al Uniunii Europene, în prima linie în faţa agresiunii ruseşti.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România şi a fost primită de preşedintele Nicuşor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu.

Cei doi oficiali se vor deplasa cu elicopterul la Constanţa, unde vor vizita Fregata ‘Regele Ferdinand’.

Ulterior, Ursula von der Leyen şi Nicuşor Dan vor vizita Baza militară de la Mihail Kogălniceanu, după care vor susţine o conferinţă de presă.

Din delegaţia prezidenţială fac parte ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, şefa Reprezentanţei Comisiei Europene în România, Ramona Chiriac, precum şi consilierii prezidenţiali Luminiţa Odobescu şi Radu Burnete.

Începând de vineri, şefa Executivului comunitar a vizitat Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania şi Bulgaria.

În România, preşedinta Comisiei Europene va discuta cu oficiali guvernamentali şi ai Armatei despre cooperarea UE – NATO, precum şi despre prevenirea, detectarea, descurajarea şi apărarea împotriva ameninţărilor maritime şi hibride. (Agerpres/ FOTO facebook.com/EuropeanCommission)