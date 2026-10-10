Turcia interzice accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani

Publicat de Gabriela Rotaru, 10 octombrie 2026, 12:00

Turcia a interzis sâmbătă accesul în reţelele sociale până la vârsta de 15 ani, publicând în gazeta oficială o decizie în acest sens conform unei legi adoptate în aprilie de parlamentul de la Ankara, transmite AFP. Restricţia va intra în vigoare la 1 noiembrie.

Conform reglementărilor turce, furnizorii de reţele sociale sunt obligaţi ‘să ia măsurile tehnice şi administrative necesare, inclusiv verificarea vârstei, pentru a pune în aplicare’ prevederile.

Textul publicat precizează că ‘nu poate fi oferit niciun serviciu care ar putea produce un efect de dependenţă la copii’.

Mai multe ţări au luat deja măsuri pentru protecţia copiilor şi adolescenţilor, iar în altele problema este în curs de analiză. Riscurile la care sunt expuşi utilizatorii de servicii informatice includ dependenţa de ecran, lipsa somnului, hărţuirea online sau tulburările alimentare.

În Turcia, limita de vârstă se adaugă însă la restricţii ale libertăţii de exprimare pentru minorităţile sexuale, pentru presă sau în domeniul politic, observă AFP; în ultimele săptămâni au fost blocate multe conturi în reţelele sociale.(Agerpres/ FOTO salvaticopiii.ro/ imagine ilustrativă)