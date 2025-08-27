Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Stagiu militar voluntar de patru luni, pe agenda Parlamentului

Stagiu militar voluntar de patru luni, pe agenda Parlamentului

Stagiu militar voluntar de patru luni, pe agenda Parlamentului

Publicat de Gabriela Rotaru, 27 august 2025, 16:42

Proiectul de lege privind efectuarea stagiului militar voluntar, cu o durată de patru luni, destinat consolidării rezervei Armatei Române, urmează să fie pe agenda parlamentului luna viitoare – a anunţat ministrul apărării naţionale, Ionuţ Moşteanu.

El a subliniat astăzi la RRA importanţa consultării surselor oficiale în privinţa informaţiilor din domeniul apărării, recomandând accesarea site-ului MApN, care a creat deja o platformă specială pentru combaterea dezinformării.

Ionuţ Moşteanu: Este foarte important să înţelegem că rezerva Armatei Române este îmbătrânită, sunt mulţi ani de când nu mai există armată obligatorie, şi de asta şi noi, ca şi alte state… – din nou, nu inventăm apa caldă; sunt alte state europene care au folosit aceeaşi metodă pentru a-şi reîmprospăta rezerva. Sunt foarte multe fake news-uri în ultima vreme, în ultimii doi ani de zile am văzut că războiul a fost instrumentat convenabil de către anumiţi politicieni, de către anumiţi influenceri care servesc alte agende, numai agenda României nu. Îi rog pe toţi cei care ne ascultă, atunci când văd o chestie care li se pare senzaţională legată de armată sau de război, să intre pe site-ului MApN; dacă ştirea e şi acolo, înseamnă că e adevărată, dacă nu, nu.

Referindu-se la sprijinul acordat Kievului, ministrul apărării a anunţat pregătirea celui de-al 23-lea pachet de ajutor militar. (Rador)

Etichete:
Ilie Bolojan: România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut
Naţional miercuri, 27 august 2025, 13:54

Ilie Bolojan: România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut

România va rămâne un susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut, a afirmat, miercuri,...

Ilie Bolojan: România va rămâne susţinător de neclintit al idealurilor Republicii Moldova şi al românilor de peste Prut
A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, un proiect de sprijin pentru mame şi nou-născuţi
Naţional miercuri, 27 august 2025, 11:08

A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, un proiect de sprijin pentru mame şi nou-născuţi

A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, unul dintre ele mai ample proiecte de sprijin pentru mame şi...

A început o nouă ediţie a programului „Cutia bebeluşului”, un proiect de sprijin pentru mame şi nou-născuţi
Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR
Naţional miercuri, 27 august 2025, 06:28

Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR

Constructorii critică intenţia Guvernului de a da o ordonanţă prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR. Ei...

Constructorii critică intenţia prin care doar unele proiecte avansate să mai primească finanţare prin PNRR
Discuțiile dintre liderii coaliției de guvernare vor continua astăzi
Naţional miercuri, 27 august 2025, 05:32

Discuțiile dintre liderii coaliției de guvernare vor continua astăzi

UPDATE – Discuțiile dintre liderii coaliției de guvernare s-au încheiat marți seară cu promisiunea că miercuri se vor așeza din nou la...

Discuțiile dintre liderii coaliției de guvernare vor continua astăzi
Naţional marți, 26 august 2025, 19:15

Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva

Procedura de selecţie pentru funcţia de director general interimar al Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva s-a încheiat, Jean Vişan fiind ales...

Jean Vişan, noul director interimar al Romsilva
Naţional marți, 26 august 2025, 19:06

Recomandări ANPC privind achiziţionarea rechizitelor şi produselor textile

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor recomandă achiziţionarea produselor textile şi a rechizitelor doar din magazine sau...

Recomandări ANPC privind achiziţionarea rechizitelor şi produselor textile
Naţional marți, 26 august 2025, 18:09

Ministerul Educaţiei: Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie

Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie, prevede un ordin de ministru. Potrivit unui comunicat de...

Ministerul Educaţiei: Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie
Naţional marți, 26 august 2025, 14:38

Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti şi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Capitalei au hotărât astăzi să-şi suspende...

Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor