Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a continuă cu proba scrisă la matematică

Publicat de Andreea Drilea, 17 martie 2026, 06:46

Simularea Evaluării Naţionale pentru elevii claselor a VIII-a continuă astăzi cu proba scrisă la matematică.

Examenul nu se va susţine în toate şcolile, profesori din 104 unităţi de învăţământ de la nivel naţional au ales să nu se prezinte la simularea examenului, în semn de protest faţă de măsurile de austeritate luate de guvern în domeniul educaţiei.

La fel s-a întâmplat şi la proba de ieri, cea la limba şi literatura română, iar sindicatele din domeniu au dat semnale că protestul se va repeta şi la simulările pentru bacalaureat, programate între 23 şi 26 martie.

Rezultatele simulăriei evaluării naţionale vor fi transmise fiecărui elev pe 30 martie.

