Recomandări ANPC privind achiziţionarea rechizitelor şi produselor textile

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 19:06

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor recomandă achiziţionarea produselor textile şi a rechizitelor doar din magazine sau raioane specializate, unde se eliberează factură şi bon fiscal.

Inspectorii fac în aceste zile, de dinainte de începerea noului an şcolar, controale la nivel naţional privind comercializarea rechizitelor şi uniformelor şi le transmit părinţilor o serie de recomandări pentru achiziţii sigure.

De exemplu, uniformele trebuie să fie din bumbac sau in şi nu din materiale cu fibre sintetice, care pot fi mai ieftine, dar care provoacă alergii şi favorizează răcelile.

Totodată, rechizitele şcolare şi ghiozdanele trebuie să aibă instrucţiuni de folosire în limba română.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

