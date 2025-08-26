Procurorii din București își suspendă activitatea până la retragerea legii pensiilor

Publicat de Gabriela Rotaru, 26 august 2025, 14:38

Magistraţii Curţii de Apel Bucureşti şi procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Capitalei au hotărât astăzi să-şi suspende activitatea pe durată nedeterminată, până când iniţiatorii vor retrage propunerea legislativă privind pensiile de serviciu.

Excepţie de la această decizie vor face doar activităţile necesare în dosarele de urmărire penală, în care s-au dispus sau se preconizează dispunerea măsurilor preventive privative de libertate.

Magistraţii reclamă campania publică de demonizare a lor şi cer retragerea proiectului de lege, iar procurorii solicită CSM-ului să avizeze negativ documentul, întrucât ei consideră că nu se impune nicio nouă intervenţie legislativă în acest moment, înainte de a evalua riguros impactul măsurilor deja adoptate.

În opinia lor, acest proiect nu rezolvă inechităţile sociale, ci reprezintă o presiune suplimentară şi nenecesară asupra sistemului de justiţie. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)