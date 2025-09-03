Preşedintele Consiliului European, António Costa, este primit de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 3 septembrie 2025, 19:21

Preşedintele Consiliului European, António Costa, este primit la aceasta oră de preşedintele Nicuşor Dan la Palatul Cotroceni, a informat reporterul RRA Alina Stănuţă.

Cei doi au programate convorbiri tête-à-tête şi discuţii oficiale, urmate de declaraţii de presă comune, pe care RRA intenţionează să le transmită în direct.

România este o etapă a turneului pe care António Costa îl face în întreaga Europă pentru a-i întâlni pe liderii comunitari.

În acest tur al capitalelor, el vrea să adune opinii de la şefii de stat şi de guvern privind situaţia din Uniunea Europeană şi să pregătească terenul pentru următoarele summituri internaţionale şi ale Consiliului European.(Rador/ FOTO António Costa/ agerpres.ro)

