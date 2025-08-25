Pescarii din Delta Dunării avertizează că nivelul apei din mai multe zone a scăzut la un minim istoric

Publicat de Gabriela Rotaru, 25 august 2025, 19:19 / actualizat: 26 august 2025, 5:46

Numeroase bărci au rămas pe uscat. Nivelul mic al apei din complex strică motoarele ambarcaţiunilor, iar în zilele cu vânt puternic unele bărci nu pot acosta.

Corespondenta RRA Luiza Rosetti, a stat de vorbă cu mai mulţi pescari din Deltă.

-: Fiind apele mici şi tulburate, vin cu barca dinspre Portiţa, acostezi la mal, opreşti motorul, rămâne nămolul înăuntru şi încet, încet se strică, chiar s-au stricat câteva motoare.

Reporter: În partea cealaltă, la Gura Portiţei, se acostează la fel de greu?

-: Azi e ok, că bate vântul invers, dar ieri cum a bătut dinspre partea, dinspre sud, câteva bărci au eşuat, adică nu au putut să intre, chiar câteva s-au întors.

Reporter: Şi peştele suferă din cauza nivelului scăzut al apei din complex.

-: El nu mai poate să intre la umbră, nu mai poate să se refugieze în stuf, dacă mergeţi pe lac, o să vedeţi că e plajă de la mal, 10 metri în unele locuri. Era apă de 70-80 de centimetri în stuf, el intra 20-100 de metri în stuf la umbră, stătea, hrană… Vegetaţia se duce naiba şi ea, se formează curenţi mai mari.

Reporter: Pescarii din comuna Jurilovca ştiu foarte bine cauza acestei situaţii. Complexul Razim Sinoe este alimentat cu apă dulce din Dunăre, prin câteva canale, unele din ele colmatate acum.

-: Sunt 3 canale de acces din braţul Sfântu Gheorghe, Dranov, Mustaca şi Complex. Sunt colmatate şi cum să crească, dacă nivelul la Tulcea e 70, şi la noi scade ăsta într-una?